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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA
02.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Almanya’dan düğün konvoyu yasası yolda

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Almanya’dan düğün konvoyu yasası yolda

Almanya’da Türklerin ‘düğün konvoyu’ tartışmaları büyüdü. Son üç hafta içinde sadece Kuzey Ren Verstfalya Eyaleti’nde yüzden fazla konvoyun şehir trafiğini tıkaması, otobanlarda da konvoydakilerin oynamak için trafiği durdurmaları, eyalet politikacılarını harekete geçirdi. Politikacılar, bu konuda kanun hazırlığında olduklarını açıkladı.

YAKLAŞIK bir milyon Türk’ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet hükümeti adına bir açıklama yapan KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, “Bu son haftalarda yoğunlaşan ve emniyet güçlerimizin müdahale etmek zorunda kaldığı düğün konvoylarının sebep olduğu ulaşım ihlallerine karşı müsamaha göstermemiz mümkün değildir” dedi.
KRV Eyaleti’nin yaygın gazetelerinden Rhenische Post ve Kölner Stadt-Anzeiger ile Expres ve Bild gazetelerinin manşetlerine taşıdıkları Türk düğün konvoyları haberlerinde, “Bu görüntüler düğün değil, çılgınlık. Bu görüntüleri görmek, bu gürültülü silah patlatma olaylarını yaşamak zorunda mıyız? Bu sahneleri kim, ne zaman yasaklayacak?” başlıklarının kullanılması dikkati çekti.

‘KUTLAMAK NORMAL AMA...’
Türk düğün konvoylarının şehir ve otobanlardaki seyirlerini görüntülerle ekrana taşıyan WDR, Sat.1 NRW ve RTLWest televizyonlarında vatandaşların bu olaylarla ilgili görüşlerine yer verildi. Televizyon kanalına konuşan vatandaşlar, “İnsanların hayatında önemli günlerden biri olan düğün gününü eşi dostuyla kutlamasından daha normal bir şey olmaz. Fakat bu yapılırken başkalarının hayatını riske atacak davranışları kabul etmek mümkün değildir” dedi.

KANUN ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK’
WDR, Sat.1 NRW ve RTLWest televizyon mikrofonlarına açıklamalarda bulunan KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, “Eyalet sakinlerimizin düğünlerini, eğlencelerini kanunların öngördüğü çerçeveler içinde yapmaları gerekirken, son haftalarda yüzden fazla olay mahalline çağrılan polisimizi daha fazla kanuni yetkilerle donatmak kaçınılmaz hale gelmiştir” diye konuştu.
CDU’lu Bakan Reul, eyaletlerdeki mevkidaşlarıyla görüşmelere başladığı, federal bazda düğün, eğlence, festivaller ve konser gibi etkinliklerde nelerin yapılabileceği nelerin yapılamayacağını yeniden düzenleyen kanun tasarısı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.‘KİMSE SINIRSIZ DEĞİL’

Hiçbir kültürün veya şahsın eğlencesini yasaklamak gibi bir niyetleri olmadığını belirten Reul, şunları söyledi: “Hedefimiz; trafiği ve geçilen güzergâhlardaki başkalarını rahatsız edici yükseklikte müzikler, ulaşımı tehlikeye sokan yolları kapatarak dans etmeler ve oynamalar tahammül sınırlarını aştı ve genel kural haline getirildi. Bunun önlemekte kararlıyız. Polislerimizin kestiği cezalar caydırıcı olmayınca, ehliyete el koymak, aracı geçici olarak trafikten men etmek gibi daha sert yaptırımları öngören federal bir kanun tasarısı için harekete geçmek zorunda kaldık. Huzuru sağlamaya çalışan polislerimize yapılan hakaretleri de hatırlatmak isterim. Kimse sınırsız ve istediği gibi, hangi gerekçeyle olursa olsun kafasına göre hareket etme özgürlüğüne sahip değildir.”

3 KİŞİ KAZADA YARALANDI
Kuzey Ren Vestfalya başta olmak üzere, Hessen, Rheinland Pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde son haftalarda yoğun olarak düğün konvoylarının sebep olduğu trafik tıkanmaları yaşanmış, otobanlarda da oyun için durulunca, trafikte aksamalar yaşanmıştı. Geisslingen yakınlarında yaşanan düğün konvoyu kazasında ise 3 kişi yaralanmış, araçlarda büyük hasarlar meydana gelmişti.

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