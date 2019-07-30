Almanya’dan çocuklarını görmeye gitti, kazada öldü
Almanya’da yaşayan Rahime Karaman’ı, çocuklarını görmeye gittiği Bartın’da yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. 75 yaşındaki Karaman hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
KAZA, öğle saatlerinde Bartın-Karabük karayolu Çaydüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.E yönetiminde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Karamana çarptı. Yaralanan Karaman, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDA
Buradaki müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmek istenen Karaman, yolda yaşamını yitirdi. Rahime Karaman’ın bir hafta önce eşiyle birlikte Almanya’dan Bartın’daki çocuklarının yanına gittiği belirtildi. Otomobil sürücüsü A.E.,gözaltına alındı.
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