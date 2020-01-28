Almanya’dan ‘Çin seyahatlerinizi erteleyin’ uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ölümcül koronavirüsün ortaya çıktığı ve virüsün yayılmasıyla karantina altına alınan Çin’in Vuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandıklarını belirtirken, Alman Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına Çin seyahatlerini ertelemeleri ve Asya kıtasına seyahat etmeden önce İnfluenza aşısı olmaları uyarılarında bulundu.
ALMANYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr yaklaşık 90 Alman’ın, Wuhan’da bulunduğu bilgisini verdi. Almanya’nın Çin Konsolosluğu yetkililerinin Almanya vatandaşlarıyla irtibat halinde olduğunu ve yetkililerin Wuhan’a hareket ettiklerini belirten Adebahr, Dışişleri Bakanlığı’nda da bir kriz yönetim ekibi oluşturulduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Aralık 2019’dan bu yana, Vuhan şehrinde, büyük olasılıkla kümes hayvanları ve balık pazarlarından kaynaklanan akciğer hastalıklarının koronavirüs olarak tespit edildiği ve hastalığın Çin ve diğer ülkelerde yayılmaya devam ettiği belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle