Almanya’dan ‘Çin seyahatlerinizi erteleyin’ uyarısı

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr yaklaşık 90 Alman’ın, Wuhan’da bulunduğu bilgisini verdi. Almanya’nın Çin Konsolosluğu yetkililerinin Almanya vatandaşlarıyla irtibat halinde olduğunu ve yetkililerin Wuhan’a hareket ettiklerini belirten Adebahr, Dışişleri Bakanlığı’nda da bir kriz yönetim ekibi oluşturulduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Aralık 2019’dan bu yana, Vuhan şehrinde, büyük olasılıkla kümes hayvanları ve balık pazarlarından kaynaklanan akciğer hastalıklarının koronavirüs olarak tespit edildiği ve hastalığın Çin ve diğer ülkelerde yayılmaya devam ettiği belirtildi.