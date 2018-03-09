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‘Almanya’daki Türkler bizim için çok önemli’

AA
09.03.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Turizm Fuarı için gittiği Berlin’de, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde yapılan toplantıda konuşan Bakan Kurtulmuş, özellikle en kalabalık diasporaya sahip Almanya’daki Türklerin, ülkenin en önemli varlıklarından biri olduğuna işaret etti.

DEVLET; milletin kaynaşmasını ortaya koydukça, millet; ihtiyaç ve isteklerini takip eden kamu kurum ve kuruluşlarına sahip oldukça, Almanya’da yaşayan Türkler de devlete desteklerini esirgemedikleri sürece, kötü günlerin yaşanmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, “Biz, devlet-millet geleneği güçlü olan bir milletiz. Bizde asıl olan millettir” dedi.

‘Almanya’daki Türkler bizim için çok önemli’

Kurtulmuş, Türkiye’nin turizmde son yıllarda yaşadığı krize değinerek, Sultanahmet meydanındaki patlamanın, Alman turistlerin Türkiye’ye karşı ilk kırılma anı olduğuna dikkati çekti.
Son yıllarda artan terör saldırılarının, Türkiye’ye ciddi etkisinin bulunduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, bunların büyük ölçüde atlatıldığını, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile bu tehditlerin ortadan tamamen kaldırılacağını kaydetti.

‘Almanya’daki Türkler bizim için çok önemli’

İÇERDE VE DIŞARDA MÜCADELE
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletin kararlılığı ve cesareti sayesinde atlatıldığını anlatan Kurtulmuş, FETÖ terör örgütüyle sadece yurt içinde değil, uluslararası arenada da mücadele ettiklerinin altını çizdi.
Türkiye’nin yüzde 7.2 büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında birinci olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, algı operasyonlarıyla uluslararası alanda yıpratma girişimlerinin olduğu bir ortamda kararlılıkla, yoğun temaslarla konuşarak, anlatarak ve her platformda var olarak bu olumsuz algıları olumluya çevirmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Etiketler: Numan Kurtulmuş , Almanya , avrupadan haberler
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