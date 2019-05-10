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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / RAUNHEİM - Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
10.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Almanya’daki Türk toplumu iftar sofralarında buluşuyor

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Almanya’daki Türk toplumu iftar sofralarında buluşuyor

Almanya’da MÜSİAD ve Nürnberg Türk-Alman Engelliler Derneği, düzenledikleri iftarlarla Türk toplumunu bir araya getirdi.

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Hessen Teşkilatı, Raunheim kasabasında düzenlediği iftarda sivil toplum, siyaset ve iş dünyasından insanları bir araya getirdi. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türk toplumundan örnek bir Türk ve Müslüman profili için daha çok fazla çaba göstermelerini istedi.

Almanya’daki Türk toplumu iftar sofralarında buluşuyor

Türk toplumunun bu ülkenin bir parçası olduğunu belirten Karartı “Buna güçlü şekilde inanmalıyız. Toplumumuzun önünün açılması ve süregelen sorunlara çözüm bulunması bugünkü çocuklar ve gençler eliyle olacaktır. Onların bu çağın gereklerine uygun, iyi bir eğitim almalarını sağlamalıyız” dedi.

Almanya’daki Türk toplumu iftar sofralarında buluşuyor

RESTORAN DOLDU
Nürnberg’te kuruluşundan bu yana başkanlığını Kamile Erdemir’in yaptığı 33 yıllık, kısa adı TİM olan Türk-Alman Engelliler Derneği’nin Can Lokantası’nda verdiği iftar yemeği, büyük ilgi gördü.

Almanya’daki Türk toplumu iftar sofralarında buluşuyor

İftara Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, Ataşe Fuat Gökçebay, SPD Milletvekili Arif Taşdelen, Çalışma Ataşeliği adına Demirel Dede, Eğitim Ataşeliği adına Öğretmen Niyazi Doğan, DİTİB Bölge Başkanı Hasan Aslan, MÜSİAD Bölge Başkanı Emin Bayram, Fürth DİTİB Başkanı Refet Avcı ile birlikte engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Almanya’daki Türk toplumu iftar sofralarında buluşuyor

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