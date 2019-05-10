Almanya’daki Türk toplumu iftar sofralarında buluşuyor
Almanya’da MÜSİAD ve Nürnberg Türk-Alman Engelliler Derneği, düzenledikleri iftarlarla Türk toplumunu bir araya getirdi.
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Hessen Teşkilatı, Raunheim kasabasında düzenlediği iftarda sivil toplum, siyaset ve iş dünyasından insanları bir araya getirdi. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türk toplumundan örnek bir Türk ve Müslüman profili için daha çok fazla çaba göstermelerini istedi.
Türk toplumunun bu ülkenin bir parçası olduğunu belirten Karartı “Buna güçlü şekilde inanmalıyız. Toplumumuzun önünün açılması ve süregelen sorunlara çözüm bulunması bugünkü çocuklar ve gençler eliyle olacaktır. Onların bu çağın gereklerine uygun, iyi bir eğitim almalarını sağlamalıyız” dedi.
RESTORAN DOLDU
Nürnberg’te kuruluşundan bu yana başkanlığını Kamile Erdemir’in yaptığı 33 yıllık, kısa adı TİM olan Türk-Alman Engelliler Derneği’nin Can Lokantası’nda verdiği iftar yemeği, büyük ilgi gördü.
İftara Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, Ataşe Fuat Gökçebay, SPD Milletvekili Arif Taşdelen, Çalışma Ataşeliği adına Demirel Dede, Eğitim Ataşeliği adına Öğretmen Niyazi Doğan, DİTİB Bölge Başkanı Hasan Aslan, MÜSİAD Bölge Başkanı Emin Bayram, Fürth DİTİB Başkanı Refet Avcı ile birlikte engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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