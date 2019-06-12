Almanya’daki Türk kadının gerçek hikâyesini yazdı
Almanya’nın Duisburg şehrinde yaşayan yazar ve şair Burhanettin Uysal’ın ‘İstanbul Bakışlı Kadın’ adlı romanı, okuyuculardan büyük ilgi görüyor. Uysal’ın kitabı, Almanya’ya gelin olarak gelen bir Türk kadının gerçek yaşam hikâyesini anlatıyor.
UZUN yıllar cenaze nakil firmasında çalışan Burhanettin Uysal, yazdığı kitaplarla Avrupalı Türk okuyucuların beğenisini kazandı. Uysal, 2007 yılında okuyucularla buluşan ilk şiir kitabı ‘Olmadı Be Usta Yenildik Aşka’ adlı kitabının ardından, Almanya’ya gelin olarak gelen bir kadının hikâyesini anlatan ‘İstanbul Bakışlı Kadın’ adlı romanıyla okuyucuyla yeniden buluştu.
DÖRDÜNCÜ KİTABINI ÇALIŞIYOR
Kanal Avrupa’ya konuşan Uysal şunları söyledi: “Almanya’da doğdum, büyüdüm. On üç yaşında şiir yazmaya başladım. Birçok fuarlara davet edildim. 2008 yılının ekim ayında, ‘İstanbul Bakışlı Kadın’ adlı romanım piyasaya çıktı. Bu kitap, Almanya’ya gelin gelen bir kadının gerçek yaşam hikâyesini anlatıyor. Almanya’da yetişmemden dolayı, kitap Türkiye’de çok ilgi gördü. Bunun üzerine ‘Uzun Sokağın Gülü’ romanım piyasaya çıktı. Bu kitap ise iki aşığın, 25 sene sonra ayrıldıkları şehirde, tekrar karşılaşmalarını anlatıyor. Okuyucularımdan büyük ilgi görüyorum. Kitaplarımı okuyanlar, romanlarımda kendilerini bulduklarını söylüyorlar. Dördüncü kitabımla ilgili çalışmam devam ediyor” dedi.
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