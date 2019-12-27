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Avrupa
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 10:05,Son Güncelleme:/

Almanya’daki Türk çocuklarından Noel’de huzurevi ziyareti

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Almanya’daki Türk çocuklarından Noel’de huzurevi ziyareti

Almanya’nın Leverkusen kentinde yaşayan Türkiye kökenli çocuklar, Noel tatilinde Rheindorf AWO Huzurevi’ni ziyaret etti.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Leverkusen Mimar Sinan Camisi öğrencileri, veliler, cami derneği yöneticileri ve din görevlilerinin katılımıyla yaptıkları ziyarette, huzurevi sakinlerine yaklaşan yeni yılda sağlık ve huzur dileğinde bulundu. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirip aldıkları hediye ve gülleri yaşlılara huzurevi sakinlerine verdi.

Almanya’daki Türk çocuklarından Noel’de huzurevi ziyareti

DİTİB Mimar Sinan Camisi Derneği Başkanı Abdullah Ateş, din derslerinde işledikleri ‘yaşlılara hürmet’ konusunu çocuklara uygulamalı göstermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Caminin din görevlisi Kürşat Kaan Baki ise insanların yaşlılık dönemde ilgiye, şefkate ve saygıya daha fazla ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, “Allah, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder” hadis-i şerifini Almanca olarak okudu.
Huzurevi sakinlerinden bazıları, 7 ila 15 yaşlarındaki 24 öğrencinin hediye ve gül takdiminde zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

 

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