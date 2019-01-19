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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AA
19.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Almanya’daki tartışmalı “güvenli ülke” tasarısı meclisten geçti

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Almanya’daki tartışmalı “güvenli ülke” tasarısı meclisten geçti

Federal Meclis, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan’ı güvenli ülke olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı. Tasarı yasalaşırsa, Almanya bu ülke vatandaşlarının sığınma başvurularını daha kolay reddedebilecek.

İKTİDARDAKİ koalisyonun yanı sıra bazı muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği tasarı, 138’e karşı 509 oyla meclisten geçti. Dört vekil ise çekimser oy kullandı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, yasa tasarısına sadece Yeşiller ve Sol Parti’den milletvekilleri karşı çıktı. Özellikle koalisyon ortağı CSU’nun lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından desteklenen tasarının yasalaşması için Eyalet Temsilcileri Meclisi’nde (Bundesrat) de kabul edilmesi gerekiyor. Tasarı yürürlüğe girerse, Alman yetkililerin söz konusu ülkelerden gelen kişilerin sığınma başvurularını reddetmesi ve ülkelerine geri göndermesi kolaylaşacak.

YEŞİLLER ENGELLEYEBİLİR
Ancak tasarının Eyalet Temsilcileri Meclisi’nde reddedilme ihtimali yüksek. Zira tasarıya, Yeşiller’in koalisyon ortağı olduğu en az iki eyaletin de destek vermesi gerekecek. Ancak Almanya’nın sığınmacı politikasını sertleştirmesine yönelik uygulamalara karşı çıkan Yeşiller, geçen yıl Federal Meclis’te onaylanan benzer bir tasarıyı Eyalet Temsilcileri Meclisi’nde engellemişti.
Federal Meclis’teki oylamanın ardından konuşan Yeşiller milletvekilleri, bu tasarının da yasalaşmaması için çalışacaklarını belirtti.

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