Almanya’daki resesyon Türkiye’yi daraltır
Avrupa Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Almanya’da yaşanacak ekonomik durgunluğun Türkiye’den Avrupa’ya yapılan ihracatın daralmasına neden olabileceğini söyledi.
ALMANYA’da binde birlik bir resesyonun çok önemli görülmeyebileceğini fakat bu durumun Avrupa’da nelere yol açabileceğinin endişelendirdiğini kaydeden Baydarol “İtalya’daki belirsizliği de hesaplarsak bu durum önem kazanıyor. Türkiye’nin her durumda en büyük ticaret partneri AB. İhracatımızın yaklaşık yüzde 50’sini Avrupa’ya yapıyoruz, bizim için çok önemli bir pazar çünkü alım gücü çok yüksek. Bir de orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var, onların da özellikle Almanya’daki varlıkları en büyük ticaret partnerimizin Almanya olmasına yol açıyor. Oradaki bir daralma, Türkiye’nin o bölgeyle yaptığı ihracat üzerinde de olumsuz etkiye yol açar, bundan endişe duymak lazım” dedi.
DOĞU PAZARI İSTİKRARLI DEĞİL
Alternatif pazarlar olarak doğuya doğru arayışlar olduğunu belirten Baydarol, “Fakat o pazarların alım gücü çok yüksek değil ve çok da istikrarlı gözükmüyorlar. Baktığınız zaman dünyadaki ekonomik kaos diyelim, belirsizlikler dizisi diyelim, çünkü burada hem siyaset hem ekonomi iç içe geçmiş durumda, bu dönemde Türkiye’nin her gün tekrar tekrar hesap yapıp ona göre adım atması gerekecek. Hepimiz Türkiye’deki ekonomik sorunlardan bahsediyoruz ama aslında global ekonomideki ve global siyasetteki sorunlar ve belirsizlikler de Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor” dedi.
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