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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
06.09.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Almanya’daki resesyon Türkiye’yi daraltır

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Almanya’daki resesyon Türkiye’yi daraltır

Avrupa Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Almanya’da yaşanacak ekonomik durgunluğun Türkiye’den Avrupa’ya yapılan ihracatın daralmasına neden olabileceğini söyledi.

ALMANYA’da binde birlik bir resesyonun çok önemli görülmeyebileceğini fakat bu durumun Avrupa’da nelere yol açabileceğinin endişelendirdiğini kaydeden Baydarol “İtalya’daki belirsizliği de hesaplarsak bu durum önem kazanıyor. Türkiye’nin her durumda en büyük ticaret partneri AB. İhracatımızın yaklaşık yüzde 50’sini Avrupa’ya yapıyoruz, bizim için çok önemli bir pazar çünkü alım gücü çok yüksek. Bir de orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var, onların da özellikle Almanya’daki varlıkları en büyük ticaret partnerimizin Almanya olmasına yol açıyor. Oradaki bir daralma, Türkiye’nin o bölgeyle yaptığı ihracat üzerinde de olumsuz etkiye yol açar, bundan endişe duymak lazım” dedi.

DOĞU PAZARI İSTİKRARLI DEĞİL
Alternatif pazarlar olarak doğuya doğru arayışlar olduğunu belirten Baydarol, “Fakat o pazarların alım gücü çok yüksek değil ve çok da istikrarlı gözükmüyorlar. Baktığınız zaman dünyadaki ekonomik kaos diyelim, belirsizlikler dizisi diyelim, çünkü burada hem siyaset hem ekonomi iç içe geçmiş durumda, bu dönemde Türkiye’nin her gün tekrar tekrar hesap yapıp ona göre adım atması gerekecek. Hepimiz Türkiye’deki ekonomik sorunlardan bahsediyoruz ama aslında global ekonomideki ve global siyasetteki sorunlar ve belirsizlikler de Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor” dedi.

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