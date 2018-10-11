Almanya’daki NSU davasının maliyeti 30 milyon euro
Almanya’da, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yıldan fazla süren ve temmuzda tamamlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının maliyetinin 30 milyon eurodan fazla olduğu açıklandı.
MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesi Başkanı Peter Küspert, Alman basınına yaptığı açıklamada, NSU davası için savunma ve müdahil avukatlara yapılan ödemelerin ve diğer giderlerin şimdiye kadar 27.5 milyon euro olarak hesaplandığını belirtti. Bu rakamın henüz kesin olmadığını ifade eden Küspert, ödemeler ve giderler konusunda bundan sonra yapılacak başvurular nedeniyle miktarın 4’te 1 oranında artabileceğini kaydetti.
Küspert, mahkemenin dava için 2.7 ila 2.8 milyon euro arasında teknik teçhizat aldığını ancak bunun hesaplamaya dahil edilmediğini dile getirdi.
“Adaletin bedeli var” ifadesini kullanan Küspert, davanın maliyetinin dışında Federal Başsavcılığın soruşturma sırasındaki harcamaların da ayrı tutulduğunu kaydetti.
Almanya’nın en geniş kapsamlı davalarından NSU’da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.
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