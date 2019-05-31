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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
31.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Almanya’daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye’den alıyor

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Almanya’daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye’den alıyor

İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen çömleği ihracatında düşüş olunca nargile lülesi yapımına yoğunlaştı. Almanya’da açılan nargile kafelerdeki artış, ilk ihracatın bu ülkeye olmasını sağladı. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90’lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi. Almanya’da çok sayıda Türk yaşadığını, son zamanlarda Almanya’da nargile kafelerin açılmaya başladığını belirten Deniz, bir ay içinde ülkeye 20 bin Euro’luk ihracat yaptığını söyledi. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Almanya’daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye’den alıyor
İÇ PİYASADA DEĞERİ DÜŞÜK
Kendi tasarımları olan üç renkli lülenin rağbet gördüğünü belirten Deniz, şöyle devam etti: “1995-2000 yılları arasında yurt dışına her ay bir konteyner Menemen çömleği gönderirdik. Zamanla yabancı müşterilerimiz Vietnam, Çin gibi ülkelere yöneldi. Biz de nargile lülesine ağırlık verdik. Nargile lülesi iç piyasada da var ama iç piyasadaki değeri düşük. Yurt dışına satıldığında daha kârlı oluyor.”
Günde 800 adet nargile lülesi yapılırken, lüleler bir gün sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek hazır hale getiriliyor.

Almanya’daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye’den alıyor

Almanya’daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye’den alıyor

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