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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Kazım DOĞAN / Fotoğraflar: Hürriyet-AFP-AP
01.05.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar

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Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar

1 Mayıs işçi bayramı, Almanya’da yaklaşık 500 etkinlikle kutlandı. Bu yıl ‘Dayanışma, Çeşitlilik ve Adalet’ çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, artan kiralar ve Hartz IV eleştirildi. Berlin ve Hamburg’daki etkinliklerde şiddet olayları yaşanırken, Frankfurt’ta terör örgütü YPG taraftarlarıyla Esad taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

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  • Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar
  • Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar
  • Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar
  • Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar
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NÜRNBERG’de düzenlenen merkezi gösteride konuşan Almanya Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann, ‘Hartz IV’ miktarının onurlu bir yayşam için yeterli olmadığını söyledi. Birçok insanın çalışmasına rağmen sosyal yardıma muhtaç olmasının tahammül edilemez olduğunu belirten Hoffmann, şunları söyledi: “Hartz IV sistemi insan onuruna yakışmıyor. Tekniğin değil, insanın odak noktası olması gerekiyor. Dijitalleşme, modern bir kölelik için kullanılıyor. Dijitalleşmeyi medenileştirmemiz ve insan için şekillendirmemiz lazım.”Augsburg’ta etkinliğe katılan DGB Bavyera Teşkilatı Başkanı Matthias Jena ise artan kiraların kazançları kemirdiğini söyledi. Jena, “Sendikalar ücret zammı için mücadele ederken, kira artışı yüzünden insanların elinde bir şey kalmaması kabul edilemez. Hartz IV sistemi ise utanç verici. Zengin bir ülke olan Almanya’da artan yoksulluk çok tehlikeli” diye konuştu. Şiddet olaylarının yaşandığı Berlin ve Hamburg’taki etkinliklerde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

‘BORNHEIM’DA GERGİNLİK’
Frankfurt’taki kutlamalara ise yaklaşık 5 bin kişi katıldı. ‘Dayanışma, Çeşitlilik ve Adalet’ sloganıyla Bornheim’da başlayan yürüyüşe Alman anti faşist grupların hamiliğinde katılan terör örgütü YPG taraftarlarıyla yürüyüşe Suriye bayraklarıyla katılan Esad taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yürüyüşe, Türkiye’den Halkevi, Haziran, Devrimci İşçi Dernekleri Fedarasyonu (DİDF) ile Kültürtreff’in de aralarında olduğu çok sayıda grup katıldı.

Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar

‘YAPTIĞIMIZLA GURUR DUYUYORUZ’
Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da tarihi Römer meydanında düzenlenen mitingte konuştu. Kentte, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, anti semitizm ve ayrımcılığa hoşgörü göstermediklerini belirten Feldmann, çocuk yuvalarının yaz aylarından itibaren ücretsiz olacağını söyledi: “Çocuklar için toplu taşıma araçlarında indirim yapılması gerektiğini söylediğimizde karşı çıktılar. Ev kiralarının artışının durdurulmasını istediğimizde, belediyenin zarar edeceğini söylediler. Öyle olmadı. Bu kentte iyi işler yaptığımız için gurur duyuyoruz. Gelecekte de bu kentin dayanışmacı, sosyal bir kent olmasını istiyoruz. Yaşamın her alanının demokratikleşmesini istiyoruz. Azınlıklara karşı savaş açanlar Almanya değildir. Uluslararası özelliğimizle biz Almanyayız.”

Almanya’daki işçilerin gündemi Hartz IV ile artan kiralar

‘ŞAMPANYA PALATTILAR’
Gıda, ikram ve restoranlarda çalışanların sendikası NGG’nin Genel Başkanı Michela Rosenberg ise katılımcıları Türkçe “Hoşgeldiniz” diyerek karşıladı. Küresel krizden sonra pek çok çalışanın işsiz ve evsiz kaldığını belirten Rosenberg, şöyle konuştu: “Ancak onları işinden edenler kısa bir süre sonra şampanya patlatmaya başladılar. Yeni krizler yaratılmak isteniyor. Onlar sekiz saatlik çalışma süresini artırmak, aradaki 11 saatlik yasal dinlenme süresini kısaltmak istiyorlar. Bizler için maaşımız kadar dinlenmemize, ailelerimize, çocuklarımıza ayıracağımız zaman da önemli. Bunun için mücadele edeceğiz. Zengin Almanya’da hâlâ eşit işe eşit ücret olmaması da büyük skandaldır.”

 

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