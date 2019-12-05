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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Tolga TAHÇI, DHA
05.12.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

‘Almanya’daki eşimden bir türlü boşanamadım’

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‘Almanya’daki eşimden bir türlü boşanamadım’

İzmirli Hülya Görür, felç geçiren oğluyla kendisini ortada bırakan Almanya’daki eşi Mehmet Görür’den boşanmak istiyor. Eşi sürekli adres değiştirdiği için tebligatların kendisine ulaşmadığını söyleyen Hülya Görür, “Yıllardır oğlunu arayıp sormadı. Ben artık bu soyadını taşımak istemiyorum” dedi.

MEHMET Görür, 1990 yılında Almanya’dan tatil için gittiği İzmir’de Hülya Görür ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları ilerledi ve o yıl 17 yaşında olan Hülya Görür, ailesinin onayıyla Mehmet Görür ile evlendi. Mehmet Görür, düğünün ardından Hülya Görür’le Almanya’ya geldi. Bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başladı. 3 aylık hamile olan Görür, yurda kesin dönüş yaptı. Türkiye’de 1993’te doğum yapan Görür, oğlu Utku’yu tek başına büyüttü. Görür, 1998’de Almanya’daki eşine boşanma davası açtı. Türkiye’ye 2000 yılında gelen Mehmet Görür, oğlunu ilk kez görürken, çift barışma kararı aldı. Hülya Görür, boşanma davasını çekerken, Almanya’da çalışan Mehmet Görür de oğlunu ve eşini görmek için sık sık Türkiye’ye gitmeye başladı. 2001’de ise Utku, evlerinin önünde boş arazide oynarken, alana üst üste bırakılan beton elektrik direklerin üzerine devrilmesi sonucu beyin kanaması geçirip, felç kaldı. Boynundan aşağısı tutmayan Utku, bir gözünü de kaybetti.

‘Almanya’daki eşimden bir türlü boşanamadım’

Olayın ardından tekrar Türkiye’ye giden Mehmet Görür, bir süre oğlunun yanında durup Almanya’ya döndü; ancak bir daha ne oğlunu ne de eşini aradı. Felçli oğluna yıllarca tek başına bakan Hülya Görür, 2015’te ikinci kez boşanma davası açtı. Ancak iddiaya göre Türkiye’den yollanan tebligatların eşine ulaşmaması nedeniyle yıllardır boşanamadı.

‘Almanya’daki eşimden bir türlü boşanamadım’

‘SONUCA VARAMADIM’
Eşinin Almanya’ya gittikten sonra bir kez bile oğlunu arayıp sormadığını ileri süren Hülya Görür, şunları söyledi: “Ben artık bu soyadını taşımak istemiyorum. Boşanmak istiyorum ancak eşim Almanya’da olduğu için bir türlü boşanamıyorum. 18 yıldır ayrı yaşamamıza ve 2 kez dava açmama rağmen boşanamadım. Defalarca konsolosluğa gidip geldim, fakat bir sonuca varamadım. Türkiye’den gönderilen tebligatların kendisine ulaşmaması nedeniyle boşanamıyoruz. Tahminlerime göre sürekli adres değiştiriyor. Akrabalarına yerini sorduğumda bilmediklerini söylüyorlar. Ben artık boşanmak istiyorum. Oğlum, 18 yıldır babasının ne yüzünü görüyor ne de sesini duyuyor. Yıllardır hem ben hem de oğlum mağdur durumdayız. Geçirdiği kazadan sonra felçli kalan oğluma bakabilmek için çalışamadım. Onu sırtımda okula götürüp getirdim. Çalışamadığım için de herkese borçlandım. Eşimin ailesi de bize bu süreçte destek olmadı. Türk adaletine güveniyorum. Umarım artık boşanırım.”

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