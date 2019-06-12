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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
12.06.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Almanya’daki cami saldırısında yeni ırkçı hareket şüphesi

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Almanya’daki cami saldırısında yeni ırkçı hareket şüphesi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kamen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kamen Eyüp Sultan Camisi’nin duvarına yazılan ırkçı slogan hakkında açıklama yapan DİTİB Kamen Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Mustafa Köse saldırının yeni bir ırkçı hareketin sinyali olabileceğini söyledi.

CEMAATIN son yıllardaki cami saldırıları sonrası endişe duyduğunu söyleyen Dernek Başkanı Mustafa Köse, “Camimizin üç kısmına ırkçı yazılar yazılmış. Polis cami duvarına yazılan yazılardan bir şey anlamadı. Daha sonra, polislerden birisi, bu yazının bir hareketin başlangıcının logosu olduğunu ifade etti. Bunun üzerinde durulacağını söyledi. Olayla ilgili, polisle ve Essen Başkonsolosumuzla da irtibat halindeyiz. Başkonsolosumuz Şener Cebeci bizzat beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletimiz konuyla yakından ilgileniyor. Bugüne kadar burada hiç böyle bir olayla karşılaşmadık. İftar programlarımıza Alman dostlarımızı da davet ediyoruz. Bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KINADILAR
İki gün içerisinde, camilere yönelik üçüncü saldırı olması ise Müslümanlardan büyük tepki alırken Köse saldırganların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti. Almanya’daki Müslüman toplumu, cami saldırılarını sosyal medya hesapları üzerinden kınarken, saldırı ile ilgili ise savcılık soruşturma başlattı. Öte yandan DİTİB Essen Din Hizmetleri Ataşesi hakkı Gür de camide incelemelerde bulundu.

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