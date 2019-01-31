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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
31.01.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Almanya’daki başörtüsü yasağı Adalet Divanı’na sevk edildi

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Almanya’daki başörtüsü yasağı Adalet Divanı’na sevk edildi

Almanya Federal İş Mahkemesi, Çiğdem K. ile işvereni arasındaki başörtüsü davasını Avrupa Adalet Divanı’na sevk etti.

NÜRNBERG’teki kozmetik ürünler satan Müller adlı alışveriş mağazasında çalışan Çiğdem K., 2016’da doğum izni dönüşünde iş yerinde taktığı başörtüsüne izin vermeyen şirketi mahkemeye vermiş ve kazanmıştı. Bir üst mahkeme olan Bavyera Eyalet İş Mahkemesi de işverenin açtığı temyiz davasını geçen yıl reddetmiş ve Çiğdem K.’yi haklı bulmuştu.
Bunun üzerine 15 bin çalışanı bulunan Müller mağazasının avukatları şirket özgürlüğünün kısıtlandığını savunmuş, Avrupa Adalet Divanı’nın 2017’de aldığı kararlara atıfta bulunarak davayı Federal İş Mahkemesi’ne taşımıştı.
Federal İş Mahkemesi ise işveren ile çalışan arasındaki hukuki sürtüşmenin tam olarak aydınlatılabilmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanı’na sevk etti. Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı dosya hakkında görüş belirtinceye kadar davanın ertelenmesine karar verildiği vurgulandı. 35 yaşındaki Çiğdem K.’nın avukatı Georg Sendelbeck ise duruşmada, ‘başörtüsünün iş yerine gelince portmantoya asılacak bir kıyafet olmadığını’ belirtti.

 

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