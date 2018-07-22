Almanya’da zincirleme kaza: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Almanya’da A 81 otobanında meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi. 4 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi de yaralandı.
KAZA Almanya’nın Heilbronn kenti yakınlarındaki Ahorn ve Boxberg arasında yaşandı. Cumartesi akşamı yaşanan kazada, 3’ü minibüs 10 araç birbirine girdi, 4 kişi öldü, 10’dan fazla kişi de yaralandı. Polis, kaza yerinin tam bir enkaz yığınına döndüğünü açıkladı. Yaralılar üç helikopterle Mannheim ve Würzburg’daki hastanelere taşındı. Çok sayıda kurtarma ekibi kaza yerinde cumartesi akşamı geç saatlere kadar görev yaptı.
ARAÇTAN MI FIRLADI
Kaza yerinde bir ceset uzun süre otobanda kaldı. Uzman ekip, ölen kişinin kazada araçtan mı fırladığını, yoksa bir başka aracın çarpması sonucu mu hayatını kaybettiğini tespit etmek için inceleme yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiği konusunda araştırmanın sürdüğünü belirten polis, kazaya ani şiddetli yağmurun sebebiyet vermiş olabileceği üzerinde duruyor.
Kaza nedeniyle A 81 otobanı Stuttgart istikametine tamamen kapandı. Polis, maddi hasarın tahminen 150 bin euro civarında olduğunu kaydetti.
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