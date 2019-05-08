Almanya’da yolcu treni, TIR’la çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı
Almanya’nın Rendsburg şehrinde hemzemin geçitte bir yolcu treninin TIR ile çarpışması sonucu 1’i ağır 20 kişi yaralandı.
KAZA, Almanya’nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde Rendsburg şehrinde meydana geldi. Yerel medya, hemzemin geçit üzerinde meydana gelen kazada 20 kişinin yaralandığını; hayati tehlikesi bulunan bir yaralının helikopter ile bölgeden alındığını, diğer yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görgü tanıkları TIR sürücüsünün kazadan hemen önce araçtan inerek uzaklaştığını, bu nedenle yaralanmadığını söyledi. Polis, kazaya dair soruşturma başlattı.
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