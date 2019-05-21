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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: DPA
21.05.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Almanya’da yoğun yağış doğumhane boşalttırdı

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Almanya’da yoğun yağış doğumhane boşalttırdı

Almanya’da dün akşamdan beri devam eden yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Helmstedt kentindeki bir hastanede tavanın çökmesi sebebiyle yoğun bakım birimi ve doğumhane boşaltıldı. Tren seferleri geçici olarak durduruldu.

ÜLKE basınında yer alan haberlerde, özellikle Bavyera, Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg, Thüringen ve Hessen eyaletlerinde yoğun yağışların su baskınlarına, trafik kazalarına ve nehirlerdeki su seviyesinin artmasına yol açtığı belirtildi. Bavyera eyaletinin Aurach bölgesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda kaza yapan bir sürücü hayatını kaybetti.

Almanya’da yoğun yağış doğumhane boşalttırdı

SEFERLER DURDURULDU
Allgaeu bölgesinde tren seferleri geçici olarak durduruldu. Aşağı Saksonya’nın Helmstedt kentindeki Helios Hastanesi’nde tavanın çökmesi sonucu yoğun bakım birimi ve doğumhane boşaltıldı. Baden-Württemberg, Thüringen ve Hessen eyaletlerinde bazı binaların bodrum katlarını su bastığı, nehirlerdeki su seviyesinin arttığı kaydedildi. Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamada özellikle ülkenin güneyindeki Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde kuvvetli yağışlarının bugün de devam edeceği bildirildi.

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