Almanya’da yılın en kötü kelimesi...

JÜRİ Sözcüsü Nina Janich, kavramı, politikacıların, ekonomistlerin ve gazetecilerin de çok kullandığına işaret etti. Yılın en kötü kelimesinin 397 öneri arasından seçildiği de belirtildi. Gelen öneriler arasında 671 kişinin ‘iklim histeri’ kavramını önerdiği de kaydedildi. Almanya’da 1991 yılından beri yılın en kötü kelimesi seçiliyor.