BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:08,
Almanya’da yılın en kötü kelimesi...
Almanya’da 2019’un en kötü kelimesi ‘İklim histeri’ olarak belirlendi. Jüri, ‘iklim histeri’ kavramını neden en kötü kelime olarak belirlediklerini “İklim korumasına yönelik çalışmalar yapanlar iklim histerisi olarak eleştirildi” sözleriyle açıkladı.
JÜRİ Sözcüsü Nina Janich, kavramı, politikacıların, ekonomistlerin ve gazetecilerin de çok kullandığına işaret etti. Yılın en kötü kelimesinin 397 öneri arasından seçildiği de belirtildi. Gelen öneriler arasında 671 kişinin ‘iklim histeri’ kavramını önerdiği de kaydedildi. Almanya’da 1991 yılından beri yılın en kötü kelimesi seçiliyor.
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