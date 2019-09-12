Almanya’da ‘yılın doktoru ödülü’ Dilek Gürsoy’un...
Avrupa’nın ilk ve tek kadın yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’da yılın doktoru seçildi. German Medical Award tarafından verilen ödülü 18 Kasım’da düzenlenecek törende alacak olan Gürsoy’a, Başbabakan Merkel de övgüler yağdırmıştı.
AVRUPA’nın sayılı doktorları arasında gösterilen ve bu yıl içinde Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne layık görülen Türk doktor Dilek Gürsoy, Avrupa’nın ilk kadın yapay kalp cerrahı unvanının da sahibi. German Medical Award tarafından, kalp cerrahı kategorisinde yılın doktoru ödülüne layık görülen Dr. Dilek Gürsoy, 18 Kasım tarihinde Düsseldorf Congress Centrum’da düzenlenecek törende ödülünü alacak.
MERKEL DE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Yılın doktoru ödülüne layık görüldüğü için çok mutlu olan Dr. Dilek Gürsoy, özellikle kız çocuklarının bu alanda yetişmesi için çalışmalar yapmak istediğini söyledi. “İnsanların sağlığı için hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim” diyen Gürsoy, bu ödülün, ileriye dönük çalışmalarında büyük moral olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.
Dr. Gürsoy, daha önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüş ve Merkel, Gürsoy’a övgüler yağdırmıştı.
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