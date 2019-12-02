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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
02.12.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

‘Almanya’da yatırıma geliyoruz’

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‘Almanya’da yatırıma geliyoruz’

Mustakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Hessen’in Avrupa’da Finans ve Yatırım Gelişmeleri toplantısına katılan MUSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ali Bayramoğlu, önümüzdeki yıldan itibaren Almanya’da inşaat, gıda ve turizmde çok ortaklı şirketler kuracaklarını söyledi.

BAYRAMOĞLU 500 bin Euro veren 20 iş insanıyla bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracaklarını, alacakları objeleri, kiralama veya işletme gibi şekillerle değerlendireceklerini, asla satmayacaklarını söyledi. Taşeron olarak faaliyette bulunanların marka olamayacağını belirten Bayramoğlu, şöyle konuştu: “Bizim değerimiz marka olmalı. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde itibarınızın olması için marka olmanız lazım. Bir sonraki basamağa adım atmalıyız. Bütün işi ben yapacağım olmaz. İşi ehline vermeliyiz, adaletli olmalıyız. Dünyayı yönetiyorsanız adalet gerekli. Yaptığımız işlerde rol model olmak zorundayız. Bölgemizde birlikte Ar-Ge çalışmaları yapabileceğimiz akademisyenleri bir araya getirmeliyiz. Hessen ve diğer teştikatlardaki üyeler birbirlerini tanımalı.”

‘Almanya’da yatırıma geliyoruz’

‘ÖRGÜTLÜ HAREKET ETMELİYİZ’
Türkiye kökenli iş insanlarının Almanya’daki başarılı ticari ve yatırım faaliyetlerinin kendilerini gururlandırdığını belirten Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise şunları söyledi: “Almanya’da 100 binin üzerinde işverenimizin elliden fazla sektörde 500 binden fazla kişiye istihdam sağlaması ve yıllık 50 milyar Euro kadar ciroya ulaşması, önemli bir gelişmeyi gösteriyor. Ancak bundan daha fazlasını yapabilme potansiyeline sahibiz. Bu eşiği geçmemiz lazım. Kardeş kentler arasındaki ilişkileri fırsata dönüştürmeliyiz. Ancak bu fırsatları değerlendirmek için bireysel çabalar yetmiyor. Örgütlü hareket etmeliyiz.”
MUSİAD Hessen’deki merkezinde düzenlenen toplantıya, AP milletvekili Engin Eroğlu, eski AP milletvekili Ozan Ceyhun, Din Ataşesi Sıddık Yıldırım, Ekonomi Ataşesi Kenan Alpdündar ve Eğitim Ataşesi Bora Başaran ile birlikte iş insanları katıldı.

‘Almanya’da yatırıma geliyoruz’

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