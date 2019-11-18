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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.11.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Almanya’da yaşayan Türklerin sorunları konuşuldu

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Almanya’da yaşayan Türklerin sorunları konuşuldu

Avrupa Zonguldaklılar Derneği tarafından ‘Göçün 59. Yılı’ etkinliği kapsamında düzenlenen toplantıda, Türkiye’ye izne gelenlerin tedavi imkanlarında yapılan değişiklikler, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının önemi ile fonksiyonları, Almanya’daki Türk gençlerinin geleceği, eğitimi ve ana dil Türkçe’nin önemi ile dövizli askerlik gibi konular masaya yatırıldı.

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Saadet Oruç, burada yaptığı konuşmada, devletin Türkiye’de yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiği gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarının sorunlarıyla da yakından ilgilendiğini söyledi. Oruç, konuşulan sorunların çözümü konusunda yapılması gerekenleri ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.
AK Parti Berlin Temsilcisi ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka ise, “Bu tür panellere katılarak vatandaşlarımızla birebir konuşma ve sorunlarını yerinde dinleme imkânı buluyoruz. Bizler, gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onlara ulaşıp, kültürlerine, dillerine ve dinlerine sahip çıkmalıyız” dedi.
Türkiye’nin Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını çözme noktasında gerekli çabayı harcayacaklarını ifade etti.

‘ANA DİL ÇOK ÖNEMLİ’
Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer ise sorunların çözümü konusunda eğitim ve ana dil Türkçe’nin önemine değinerek, “Almanya’da veliler okul başarısı adına öğrencilerine eşlik etmelidir. Ana dil Türkçeye öğrencilerimizin katılım oranı maalesef çok düşük. Ana dil Türkçe’mizin okullarda ders olarak okutulması adına destek verin. Ana dil benlik oluşumu ve öz güven adına çok önemlidir” şeklinde konuştu.
Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ayrıca Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar ile Ünal Demirtaş, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Fatih Ekici, Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Teknopark Müdürü Doç. Dr. Umut Güney Sefercik, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Türkiye Taş Kömürü (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkuloğlu da katıldı.

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