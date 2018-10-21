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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
21.10.2018 - 16:50, Son Güncelleme:

Almanya’da yaşayan Fazilet Huke, 51 yıl sonra annesine kavuştu

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Almanya’da yaşayan Fazilet Huke, 51 yıl sonra annesine kavuştu

Anne ve babasının ayrılması nedeniyle bir yaşından itibaren halası tarafından Almanya’da büyütülen Fazilet Huke, uzun süren arayışlarının ardından 51 yıl sonra Yozgat’ta yaşayan annesi Güllü Çiftçi’ye kavuştu.

İSTANBUL’da yaşayan anne ve babasının ayrılmasının ardından halası tarafından bir yaşındayken Almanya’ya götürülen Fazilet Huke, özlemini çektiği annesine kavuşabilmek için uzun yıllar mücadele verdi. Bütün çabalarına rağmen yıllarca annesine ulaşamayan 52 yaşındaki Huke, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün alt-üst soy bilgilerini erişime açmasından sonra, annesinin Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşadığını öğrendi.
Yerleştiği Yozgat’ta Salih Çiftçi ile ikinci evliliğini yapan annesiyle bir süre telefonla görüşen Huke, Almanya’dan Yozgat’a giderek annesiyle buluştu. Huke, “Bugün de buraya geldim. Anneme kavuştum, çok duygulu ve heyecanlıyım. Ben de bir anneyim, 3 çocuğum, 3 torunum var” dedi.

‘ÇOK MUTLUYUM, KIZIMA KAVUŞTUM’
78 yaşındaki Güllü Çiftçi de bir yaşındayken kızından ayrıldığını, bir daha göremediğini ve çok aradığını anlattı. Güllü Çiftçi, “Televizyon programlarına çıktım kızımı aradım, bulamadım. Şimdi o beni buldu. Benim tek çocuğum. Çok mutluyum, kızıma kavuştum” diye konuştu. Salih Çiftçi (64) de eşinin kızını bulması için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, “Televizyon programlarına çıktık, gazetelerde yer aldık ama bulamadık. Köyümüze geldi, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.

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