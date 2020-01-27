BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:59,
Almanya’da yabancı nüfus sayısı 2019’da rekor kırdı
Almanya’da 1990 yılından itibaren yabancı sayısı sürekli artışta. 2019’da ise bu sayı rekor seviyeye ulaştı. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle Almanya’da kayıtlı yabancı sayısı 11 milyon 140 bin. Bu sayı, 10 milyon 92 bin yabancı sayısına ulaşan 2018’e kıyasla yüzde 2 artış anlamına geliyor.
1990’da Almanya’da yabancı nüfus 5 milyon 340 bindi. Son yıllarda artışın nedeni ise mülteci göçü. 2012’den 2019 yılına kadar Almanya’ya 2 milyon mülteci geldi.
Almanya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den de yoğun göç aldı. 2018 sonu itibariyle Almanya’da 5 milyon AB vatandaşı ve 1.5 milyon Türk vatandaşı kayıtlı. Almanya’nın nüfusu ise 83 milyon 200 bin.
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