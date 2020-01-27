Almanya’da yabancı nüfus sayısı 2019’da rekor kırdı

1990’da Almanya’da yabancı nüfus 5 milyon 340 bindi. Son yıllarda artışın nedeni ise mülteci göçü. 2012’den 2019 yılına kadar Almanya’ya 2 milyon mülteci geldi.

Almanya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den de yoğun göç aldı. 2018 sonu itibariyle Almanya’da 5 milyon AB vatandaşı ve 1.5 milyon Türk vatandaşı kayıtlı. Almanya’nın nüfusu ise 83 milyon 200 bin.