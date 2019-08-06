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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
06.08.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’

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Almanya’da ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’

Almanya’nın Köln, Duisburg ve Lünen kentlerinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) ortak yürütülen ‘2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’ tanıtım toplantıları düzenlendi.

LÜNEN DİTİB Selimiye Camisi’ndeki toplantıda, DİTİB din görevlileri ile eyalet bölge birliği, gençlik ve kadın kolları başkan ve yöneticilerine kurban kesim organizasyonuyla ilgili bilgi verildi. TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1001 şubesiyle 145 ülkede hizmet veren büyük bir kurum olduğunu belirterek, vakfın birçok ülkede yapmış olduğu organizasyon hakkında bilgi verdi.

125 EURO KURBAN BEDELİ
Polat, Türkiye’de 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kişilere kesilen kurbanların dağıtılacağını söyledi. Polat, “Kurbanını paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenledikleri bağış kampanyasına yurt dışında yaşayanların 125 Euro kurban bedeliyle katkı sunabileceklerini sözlerine ekledi.

Almanya’da ‘Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’
‘GAYRİMÜSLİMİN HİDAYETİNE VESİLE OLUR’
DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ise şunları söyledi: “Bazı zamanlar vardır ki o dönemde en küçük bir dokunuş çok büyük öneme sahip olur. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan kardeşlerimiz bırakın kurban etini içme suyu bulmakta bile zorlanıyorlar. Kurban Bayramı’nı bekleyen, yine gelecekler, bize kurban eti getirecekler diye bekleyen Müslüman kardeşlerimiz var. Bizim keseceğimiz bu kurbanlar bazen oradaki gayrimüslimlerin hidayete ermesine vesile oluyor. Belki bizler için küçük görünen bu yardımlar Afrika’nın bir köşesindeki gayrimüslimin hidayetine vesile olabiliyor.”

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