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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 16.01.2020 - 17:36,Son Güncelleme:/

Almanya’da uçak düştü: İki kişi öldü

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Almanya’da uçak düştü: İki kişi öldü

Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Strausberg beldesinde havalanan bir uçak nedeni bilinmeyen bir şekilde irtifada kaybedip yere çakıldı. Uçağın içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

ALMANYA’nın Brandenburg Eyaleti sınırları içinde kalan Strausberg beldesinde havalanan ve içinde iki kişinin bulunduğu küçük bir uçak düştü. Brandenburg itfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre uçak bugün saat 12.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek yere çakıldı. Çakılma sonucu uçak tamamen yanan uçakta bulunan iki kişi de kurtarılmadı. Uçağın neden düştüğü yapılacak incelemeden sonra belli olacak. Geçen yıl da yine Stausberg’de uçak kazası meydana gelmişti. 12 Ocak 2019’da düşen uçakta iki kişi yaşamını yitirmişti.

Almanya’da uçak düştü: İki kişi öldü

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