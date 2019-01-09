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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
09.01.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Almanya’da üç havaalanında yarın grev var

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Almanya’da üç havaalanında yarın grev var

Almanya’da havaalanlarındaki güvenlik personelinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca, sendika yeni bir grev kararı aldı. Birleşik Hizmet Sendikası verdi, üç havaalanında tam gün uyarı grevi çağrısı yaptı.

STUTTGART, Düsseldorf ve Köln/Bonn Havaalanları’nda perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güvenlik görevlileri iş bırakacak. Üç havaalanında uyarı grevi nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Stuttgart Havaalanı’nda uyarı grevi sabah erken saatlerde başlayacak. Köln/Bonn ve Düsseldorf Havaalanlarında ise gece yarısından itibaren iş bırakılacak.
Ver.di’nin çağrısıyla pazartesi günü Berlin’deki iki havaalanında güvenlik personeli 4 saat iş bırakmıştı. Bu süre içinde yaklaşık 60 uçuş iptal edilmişti.

Almanya’da üç havaalanında yarın grev var

BASKI KURMAK İSTEMİŞTİ
Sendika, Berlin’deki uyarı greviyle işverene taleplerinde ne kadar ciddi olduğu mesajını verip, baskı kurmayı hedeflemişti. Ancak işveren temsilcileri sendikanın bu uyarısını ciddiye almamıştı. Uzun zamandır başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde masaya oturan ver.di temsilcileri, çalışanlar için 20 Euro saat ücreti talep ediyor. İşveren temsilcileri ise bu talebi ‘kabul edilemez’ buluyor. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Taraflar 23 Ocak’ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, ver.di’nin ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.

 

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