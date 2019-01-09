Almanya’da üç havaalanında yarın grev var
Almanya’da havaalanlarındaki güvenlik personelinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca, sendika yeni bir grev kararı aldı. Birleşik Hizmet Sendikası verdi, üç havaalanında tam gün uyarı grevi çağrısı yaptı.
STUTTGART, Düsseldorf ve Köln/Bonn Havaalanları’nda perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güvenlik görevlileri iş bırakacak. Üç havaalanında uyarı grevi nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Stuttgart Havaalanı’nda uyarı grevi sabah erken saatlerde başlayacak. Köln/Bonn ve Düsseldorf Havaalanlarında ise gece yarısından itibaren iş bırakılacak.
Ver.di’nin çağrısıyla pazartesi günü Berlin’deki iki havaalanında güvenlik personeli 4 saat iş bırakmıştı. Bu süre içinde yaklaşık 60 uçuş iptal edilmişti.
BASKI KURMAK İSTEMİŞTİ
Sendika, Berlin’deki uyarı greviyle işverene taleplerinde ne kadar ciddi olduğu mesajını verip, baskı kurmayı hedeflemişti. Ancak işveren temsilcileri sendikanın bu uyarısını ciddiye almamıştı. Uzun zamandır başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde masaya oturan ver.di temsilcileri, çalışanlar için 20 Euro saat ücreti talep ediyor. İşveren temsilcileri ise bu talebi ‘kabul edilemez’ buluyor. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Taraflar 23 Ocak’ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, ver.di’nin ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.
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