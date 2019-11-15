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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.11.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Almanya’da üç dinin temsilcisi çevre için fidan dikti

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Almanya’da üç dinin temsilcisi çevre için fidan dikti

Almanya’nın Bad Kreuznach kentinde, son yıllarda artan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla üç semavi dinin temsilcisi fidan dikti.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bad Kreuznach Merkez Camisi, Kiliseler Birliği ve Yahudi Cemaati’nin birlikte organize ettiği etkinliğin, ülkede her cuma düzenlenen küresel iklim grevine destek vermeyi ve ağaç dikmeyi özendirmeyi amaçladığı belirtildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte DİTİB Bad Kreuznach Merkez Camisi Başkanı Cihan Şen ile din görevlisi Murat Tokgöz, Bad Kreuznach Kilise Birlikleri Başkanı Claus Clausen ile Yahudi Cemaati Başkanı Valerjan Ryvlin, dinlerine ait kutsal kitaplardan dua okudu.

ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT!
Dernek Başkanı Şen, çevre konusunda duyarlılığın artırılmasını önemsediklerini belirterek, “Bad Kreuznach’da ortak bir platformda yılda 3 defa bir araya gelen cami, kilise ve havra temsilcileri son yapılan toplantıda birlikte ağaç dikmeye karar verdik. Belediyemiz de ağaç için yer tanzimine onay verdi ve oluşan masrafları da katılan dini cemaatlar üstlendi. Böylece çevre bilincine dikkat çekmeye çalıştık” dedi.

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