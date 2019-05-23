Almanya’da UBER isyanı: Frankfurt’u kilitleyip bakanı protesto ettiler
Almanya’da aralarında çok sayıda Türk taksinin de yer aldığı binlerce taksici, UBER’i ve UBER’e kısıtlamaları kaldırmak isteyen Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’i protesto etti.
ALMANYA’da taksiciler, dünyanın birçok yerinde tartışma konusu olan UBER ve benzer kuruluşlara getirilmek sağlanan yasal kolaylıkların, taşımacılık sektöründe çalışan onbinlerce kişiyi işsizlik ve yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya getireceği gerekçesiyle büyük bir protesto gösterisi düzenledi.
ULAŞIM DURDU
Frankfurt Belediye Sarayı önündeki Römer Meydanı‘nda binlerce taksicinin katıldığı protesto, kent merkezindeki otomobil ulaşımını uzun süre bloke etti.
Örgütlü derneklerin çağrısıyla gerçekleştirilen ve çok sayıda Türk taksicinin de katıldığı eylemlerde, UBER gibi kuruluşlara getirilen kısıtlamaları kaldırmayı planlayan CSU‘lu Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer de protesto edildi.
Protesto mitingine Frankfurt‘tan Federal Meclis‘e seçilen Ulli Nissen de katılarak taksicilere destek verdi.
HAKSIZ REKABET OLUŞACAK
Şubat ayından beri Almanya‘nın birçok kentinde benzer protestolar gerçekleştirildiği hatırlatan Rhein Main Taksiciler Derneği (RMTV) Başkanı Ufuk Gergin, “Yeni yasal düzenlemeler, on binlerce taksi işletmesinin iflasına yol açacak, on binlerce taksiciyi de karın tokluğuna çalışma koşullarıyla karşı karşıya bırakacak. Bu düzenlemeler sektörde haksız rekabete yol açacak, çünkü Uber, taksicilerin karşı karşıya olduğu yükümlülükleri üstlenmiyor. Örneğin vergi vermiyorlar“ dedi.
250 BİN TAKSİCİ VAR
Almanya‘da taksicilik sektöründe yaklaşık 250 bin kişinin çalıştığını, kendi bünyelerinde de toplam 4 bin taksi işletmecisi ve çalışanı bulunduğunu hatırlatan Gergin, amaçlarının haksız rekabetle mücadele olduğunu, protestoları ‘teknolojik gelişmelere karşı direniş’ olarak gösterenlerin bu durumu anlamadığını ya da anlamak istemediğini söyledi.
Gergin protestolar sırasında rahatsız edilen insanların kendilerini anlamasını isteyerek “Lütfen şikayetlerini ve kızgınlıklarını, Ulaştırma Bakanı Scheuer‘e yöneltsinler” dedi.
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