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İHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Almanya’da Türklere ait kafeye saldırı: 1 yaralı

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Almanya’da Türklere ait kafeye saldırı: 1 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Türklere ait bir kafeye düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Krefeld kentinde, Türklere ait bir kafeye gece yarısı dört kişi saldırı düzenledi. Sabaha karşı kafeye gelen maskeli dört kişi, ellerindeki silahlarla kafede bulunanları önce tehdit etti, ardından para istedi. Kafe içerisindeki bir kişi saldırganlarla tartışınca, 44 yaşındaki kişi kafasından darbe alarak yaralandı. Saldırganlar, içeridekilerden paraları alarak bir araçla kaçtı. Görgü tanıkları, saldırganların Sırpça konuştuklarını belirterek, aynı kişileri bir gün önce kafe önünde gördüklerini ve ortalama 45 yaşında olduklarını söyledi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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