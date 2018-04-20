Almanya’da Türkler en çok ‘Ayla’yı izledi
Almanya’da son sekiz ayda gösterime giren 26 Türk filmi arasında en çok ‘Ayla’ izlendi.
ULUSLARARASI Box Office'ten alınan bilgiye göre Can Ulkay’ın yönetmenliğini yaptığı, Yiğit Güralp’ın da senaryosunu yazdığı Ayla’yı, Almanya'da 180 bin 61 kişi izledi. Bu rakamla en çok izlenen ve en uzun süreli gösterimde kalan film olan ‘Ayla’, 1 milyon 934 bin 600 dolar hasılat yaptı.
‘Ayla’dan sonra en çok izlenen ise komedi filmi ‘Deliha 2’ oldu. Gupse Özay’ın yazıp başrolünü üstlendiği ‘Deliha 2’, Almanya'da 70 sinemada gösterildi. 78 bin 594 kişinin izlediği film, 836 bin 890 dolar hasılat yaptı. Cem Yılmaz’ın filmi ‘Arif V 216’ ise beklenen rakamlara ulaşamadı. En çok izlenenler arasında üçüncü sırada yer alan ‘Arif V 216’yı 59 bin 737 kişi izlerken, 667 bin 865 bin dolar gişe hasılatı yaptı. Almanya'da gösterime giren 28 filmin toplam izleyici sayısı ise yaklaşık 700 bini buldu.
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