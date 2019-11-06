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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
06.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Almanya’da Türkçe dersi 50’nci yılında

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Almanya’da Türkçe dersi 50’nci yılında

Almanya’daki okullarda Türkçe dersi eğitiminin verilmeye başlanmasının 50’nci yılı münasebetiyle Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda panel düzenlendi.

DÜSSELDORF Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ile Türk Veli Dernekleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği ‘50. Yılda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde Türkçe Derslerinin Tarihsel Süreci ve Gelecek Perspektifi’ temalı panelde, Türkçe derslerine devam eden öğrenci sayısının arttırılması gerektiği vurgulandı. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan, Almanya’da yaşayan vatandaşların en önemli meseleleri arasında eğitim konusunun geldiğini söyledi. Karaarslan, “Bu toplantıya panelist olarak katılan değerli alan uzmanları, bu konuda önemli tespitlerde ve öngörülerde bulunarak KRV’de Türkçe dersleri için ortak bir gelecek perspektifi oluşturma konusunda hepimize yol gösterecekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türk toplumunun en temel ortak paydası olan bu en önemli meselemizin çözümü hususunda, birlik içinde konuya ve sürece odaklandığımız takdirde en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.

Almanya’da Türkçe dersi 50’nci yılında
SADECE KRV’DE 50 ÖĞRENCİ
Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan ise KRV’de şu anda yaklaşık 50 bin öğrencinin Türkçe derslerine devam ettiğini belirterek, bu sayının genel öğrenci sayısına bakıldığında yeterli olmadığını vurguladı. Tüm tarafların katılımıyla yapılacak eşgüdümlü bir çalışmayla bu sayının yukarı taşınabileceğine dikkati çeken Özdoğan, “Görev bölgemizde yaptığımız aktif bir çalışmayla Türkçe derslerine kayıt sayılarında gözle görülür bir artış sağlandı. Duisburg’un iki köklü lisesinde ilk defa Türkçe dersleri verilmeye başlandı. Duisburg’daki bu başarılı sonuç aktif olarak çalışacak bağımsız veli derneklerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Almanya’da Türkçe dersi 50’nci yılında
‘ÇAĞA UYUM SAĞLANMALI’
Almanya’daki Türkçe eğitiminde çağa uygun araçların daha yaygın kullanılmasının önemine de değinen Özdoğan, “Türkçe için bugüne kadar verilen bireysel mücadeleler çok değerli. Ancak şu da bir gerçek ki, toplumun bu önemli meselesini sürekli toplumun gündeminde tutacak daha etkili ve sürdürülebilir modern araçlara ihtiyacımız var. Teknolojiden daha çok yararlanarak sosyal medya, dijital platformlar ve çağa uygun araçlar geliştirmeli ve daha etkin bir biçimde kullanılmalı” diye konuştu.
Prof. Dr. Ahmet Ünalan’ın moderatörlüğündeki panelde Bielefeld Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yüksel Ekinci, Türk Veli Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Dr. Ali Sak, Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız ve Duisburg-Essen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünalan birer sunum yaptı. Eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği panel soru ve öneriler bölümünün ardından sona erdi.

 

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