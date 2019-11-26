Almanya’da Türk şirketinin deposu kundaklandı
Almanya’nın Hamburg kenti yakınlarında bulunan Barsbüttel kasabasındaki ‘Altuntas Elektromaschinenbau’ adlı Türk firmasının depo olarak kullandığı bölümde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
OLAY yerine çok sayıda itfaiye aracı gelerek yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü. Depodaki tüm ürünler kullanılamaz hale geldi. Yangın yerinde inceleme yapan polisler olayın kundaklama olduğunu rapor ederken, şüphelilerin arandığını söyledi. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor.
2003’te kurulan Türk firmasının sahibi Trabzonlu Erol Altuntaş, firmayı 2008’de sıfırdan inşa ederek kurduklarını belirterek, “Polisler kundaklama olduğunu söyledi, iki üç yerde ateş bulmuşlar. 200 bin Euro’luk hasar var” dedi.
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