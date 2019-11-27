Almanya’da Türk psikologlara ihtiyaç var
Üç milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’da, Türk psikologlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Uzman Psikolog M. Yunus Çekiç, Türk psikologların Almanya’da eğitim ve seminer vermelerini Alman yetkililerinin desteklediğini söyledi.
AVRUPALI Türk İş Adamları Kuruluşu’nun (NETU) özel daveti üzerine çeşitli sektörlerden iş insanları Berlin’de bir araya geldi. Program, Avrupalı Türk İş Adamları Kuruluşu’nun Genel Sekreteri Önder Coştan’ın yaptığı sunumla başladı. Tanıtım günleri ve Almanya’da gerçekleşmesi beklenen birçok proje hakkında görüşlerin paylaşıldığı gecede, Uzman Psikolog M. Yunus Çekiç’in açıklamaları dikkat çekti.‘ALMAN YETKİLİLER DESTEK VERİYOR’
Uzman Psikolog Çekiç, Almanya’da yaşayan ve çalışan Türkiye kökenli insanların psikolojik problemleri, farklı kültürel çatışmaların iş hayatıyla bireysel hayata yansımalarıyla ilgili konuştu. Çekiç, “Türk kültüründeki bir iş yeri veya kuruluş Alman uzmanlar ile aynı kültürde buluşamadığı için bazı sıkıntılar yaşıyor ve bu sebepten dolayı Türk psikologlara ihtiyaç duyuluyor. Üç milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’da seminer ve eğitimler vererek bu sıkıntılı boşluğu tamamlamayı hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitim ve seminerlerle bir başka ülkede yaşamanın psikolojik ve sosyal etkileriyle yaşanılan entegrasyon problemlerine ilişkin çözüm sunmaktayız. Yine ayrıca bir işverenin ve çalışanların da iş ve sosyal hayatta nasıl doğru iletişim kurabilecekleri hakkında bilgi veriyoruz. Almanya’da yaptığımız çalışmalara Alman yetkililer destek veriyor. Çünkü vatandaşların kendi ana dil ve kültüründe uzmanlardan destek almasının faydalı olacağını ve yine Almanya’nın refahına katkı yapacağını savunuyor” diye konuştu. Uzman Psikolog Çekiç konuşmasının sonunda, Avrupalı Türk İş Adamları Kuruluşu üyesi olarak ilan edilerek özel bir plaketiyle onurlandırıldı.
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