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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
27.11.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Almanya’da Türk psikologlara ihtiyaç var

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Almanya’da Türk psikologlara ihtiyaç var

Üç milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’da, Türk psikologlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Uzman Psikolog M. Yunus Çekiç, Türk psikologların Almanya’da eğitim ve seminer vermelerini Alman yetkililerinin desteklediğini söyledi.

AVRUPALI Türk İş Adamları Kuruluşu’nun (NETU) özel daveti üzerine çeşitli sektörlerden iş insanları Berlin’de bir araya geldi. Program, Avrupalı Türk İş Adamları Kuruluşu’nun Genel Sekreteri Önder Coştan’ın yaptığı sunumla başladı. Tanıtım günleri ve Almanya’da gerçekleşmesi beklenen birçok proje hakkında görüşlerin paylaşıldığı gecede, Uzman Psikolog M. Yunus Çekiç’in açıklamaları dikkat çekti.

Almanya’da Türk psikologlara ihtiyaç var
‘ALMAN YETKİLİLER DESTEK VERİYOR’
Uzman Psikolog Çekiç, Almanya’da yaşayan ve çalışan Türkiye kökenli insanların psikolojik problemleri, farklı kültürel çatışmaların iş hayatıyla bireysel hayata yansımalarıyla ilgili konuştu. Çekiç, “Türk kültüründeki bir iş yeri veya kuruluş Alman uzmanlar ile aynı kültürde buluşamadığı için bazı sıkıntılar yaşıyor ve bu sebepten dolayı Türk psikologlara ihtiyaç duyuluyor. Üç milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’da seminer ve eğitimler vererek bu sıkıntılı boşluğu tamamlamayı hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitim ve seminerlerle bir başka ülkede yaşamanın psikolojik ve sosyal etkileriyle yaşanılan entegrasyon problemlerine ilişkin çözüm sunmaktayız. Yine ayrıca bir işverenin ve çalışanların da iş ve sosyal hayatta nasıl doğru iletişim kurabilecekleri hakkında bilgi veriyoruz. Almanya’da yaptığımız çalışmalara Alman yetkililer destek veriyor. Çünkü vatandaşların kendi ana dil ve kültüründe uzmanlardan destek almasının faydalı olacağını ve yine Almanya’nın refahına katkı yapacağını savunuyor” diye konuştu. Uzman Psikolog Çekiç konuşmasının sonunda, Avrupalı Türk İş Adamları Kuruluşu üyesi olarak ilan edilerek özel bir plaketiyle onurlandırıldı.

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