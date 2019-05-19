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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
19.05.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Almanya’da Türk parti liderine Kabe resimli ırkçı tehdit mektubu

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Almanya’da Türk parti liderine Kabe resimli ırkçı tehdit mektubu

BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, posta yoluyla İslamofobik ve ırkçı tehdit mektubu aldığını açıkladı. Yıldız, “Zarfta Kabe resmi vardı ve af edersiniz üzerine bir pislik konulmuştu. ‘Artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz’ yazıyordu” dedi.

ALMANYA Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya’nın Köln kentinde gazetecilere, İslamofobik ve tehdit içerikli mektup aldığını açıkladı. Yıldız, “Evime boş yazıcı kovanları geldi. Bir de zarf vardı ve bizim partinin amblemi vardı. Genel merkezden geldiğini düşünerek zarfı açtım, içinde Kabe resmi ve af edersiniz üzerine bir pislik konulmuş. Birde mektup var ve içeriğinde ‘artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz’ yazıyordu” dedi. Yıldız, pazartesi günü konuyu polise intikal ettireceğini de söyledi.

CİDDİYE ALIYORUZ ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE TÜRKLER KATLEDİLDİ
Yıldız, boş yazıcı kovanlarıyla “boş kurşun kovanı gibi” bir mesaj verildiğini belirterek, “Bu tehdit bizi davamızdan vazgeçirmeyecektir. Bu tür tehditleri ciddiye alıyoruz çünkü 8 vatandaşımız, Alman derin devletinin de yardımıyla 2000-2007 arası NSU tarafından katledildi. Biz Solingen’leri yaşadık, 5 Türk orada yakıldı. Biz Mölln’leri yaşadık, 3 Türk orada yakıldı. Bunun haricinde onlarca faili meçhul var” diye konuştu.

26 MAYIS’TA SONDIK BAŞINA
Irkçılığı bertaraf etmek ve kimliklerini korumak adına çok önemli bir mücadele verdiklerinin altını çizen Yıldız, Avrupa ülkelerinde yaşayıp o ülkelerin vatandaşlığını taşıyan Türk kökenlileri 26 Mayıs’ta 28 ülkede yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmaya davet etti.
Bu seçimlerin Türkler açısından tarihi bir önemi olduğunu vurgulayan Yıldız, “Bu seçimlerde ilk kez baraj sistemi uygulanmayacak. İlk seçimlere katılmamıştık ancak bu seçimlere güçlü bir şekilde katılıyoruz. Almanya’nın bütün seçim sandıklarından katılıyoruz. Baraj olmaması hasebiyle BİG Partisi olarak ilk defa Avrupalı Türkleri AP’de temsil edebilecek bir sandalyemiz olacak” ifadelerini kullandı. Yıldız, Avusturya’da ilkokul öğrencilerine getirilen başörtüsü yasağını hatırlatarak, ertesi gün Almanya’daki büyük partilerin de bu yasağın burada uygulanması yönünde görüş açıkladıklarına işaret etti.

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