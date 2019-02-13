Almanya’da Türk gençlerine ‘Öğrenci Fuarı’
Almanya’nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) Türk gençlerine yönelik ‘Öğrenci Fuarı’ düzenlendi.
DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Düsseldorf Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kollarının organize ettiği fuarda, lise son sınıf öğrencileri, üniversiteli öğrenciler tarafından yüksek öğrenim ve meslek eğitimi konularında bilgilendirildi. DİTİB Duisburg Merkez Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenen fuarda, öğrenci evleri ve buna bağlı yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri Koordinatörü Murat Demirel, fuarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Diyanet Vakfı’nın organize ettiği Uluslararası İlahiyat Programı (UIP) hakkında bilgi paylaştı.
6 FAKÜLTEDE DEVAM EDİYOR
Demirel, 2006 yılında başlatılan programın, Türkiye’nin dört farklı şehrindeki altı fakültede devam ettiğini söyledi. DİTİB İnsan Kaynakları Müdürü ve eğitimci Ali Osman Aktaş ise gençleri 3 yıllık büro yönetimi, mesleki eğitim imkanları ve başvuru şartları konusunda bilgilendirdi. KRV Düsseldorf Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kolları Başkanı ve organizasyon sorumlusu Tarkan Seyhan da farklı üniversitelerde okuyan gençlerin, tecrübelerini paylaştığını belirterek, “Genç arkadaşlarımızı üniversiteye teşvik etmek amacıyla sorularına yanıt vermeye çalıştık” dedi. Farklı üniversitelerden yaklaşık 50 öğrencinin görev aldığı fuarı, yaklaşık bin öğrenci ziyaret etti.
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