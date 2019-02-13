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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.02.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Almanya’da Türk gençlerine ‘Öğrenci Fuarı’

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Almanya’da Türk gençlerine ‘Öğrenci Fuarı’

Almanya’nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) Türk gençlerine yönelik ‘Öğrenci Fuarı’ düzenlendi.

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Düsseldorf Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kollarının organize ettiği fuarda, lise son sınıf öğrencileri, üniversiteli öğrenciler tarafından yüksek öğrenim ve meslek eğitimi konularında bilgilendirildi. DİTİB Duisburg Merkez Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenen fuarda, öğrenci evleri ve buna bağlı yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri Koordinatörü Murat Demirel, fuarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Diyanet Vakfı’nın organize ettiği Uluslararası İlahiyat Programı (UIP) hakkında bilgi paylaştı.

6 FAKÜLTEDE DEVAM EDİYOR
Demirel, 2006 yılında başlatılan programın, Türkiye’nin dört farklı şehrindeki altı fakültede devam ettiğini söyledi. DİTİB İnsan Kaynakları Müdürü ve eğitimci Ali Osman Aktaş ise gençleri 3 yıllık büro yönetimi, mesleki eğitim imkanları ve başvuru şartları konusunda bilgilendirdi. KRV Düsseldorf Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kolları Başkanı ve organizasyon sorumlusu Tarkan Seyhan da farklı üniversitelerde okuyan gençlerin, tecrübelerini paylaştığını belirterek, “Genç arkadaşlarımızı üniversiteye teşvik etmek amacıyla sorularına yanıt vermeye çalıştık” dedi. Farklı üniversitelerden yaklaşık 50 öğrencinin görev aldığı fuarı, yaklaşık bin öğrenci ziyaret etti.


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