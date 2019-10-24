Almanya’da Türk futbolcuların asker selamı çok yanlış tarafa çekildi
Almanya’daki Türk futbolcuların maçlarda asker selamı vermeleri üzerine başlayan tartışmaya Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDİP) da katıldı. Türk futbolcuların asker selamının Alman basınında çok yanlış bir tarafa çekildiğini kaydededen HTDİP, kulüplerle futbol federasyonuların diyalog çağrısı yaptı.
ALMANYA’da Türk futbolcuların attığı gollerden sonra asker selamı vermeleri ve federasyonlar tarafından kulüplere gönderilen asker selamına ceza uyarıları tarıtışmalarına Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu da katıldı. Platform sözcüsü Atila Karabörklü imzalı açıklamada “HTDIP olarak, farklı bakış açılarını açıkça ifade edebilmeleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmaları için Hessen’deki Alman ve Türk futbol kulüpleri ile Futbol Federasyonu arasında diyalog çağrısı yapıyoruz. Bu bağlamda, olası diyaloga yapıcı bir şekilde katılma isteğimizi bildiriyoruz. Diyalog ve karşılıklı anlayış, barış içinde bir arada yaşamayı sürdürülebilir kılmak için önemli adımlardır” denildi.
BİRLİKTE YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENİYOR
Almanya’daki Ruslar, İtalyanlar, Hırvatlar ya da Yunanlılar gibi diğer azınlık gurupların da Türklere atfedilen ülkelerine yakın bağ tutumlarının bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, basında kimi Türk futbolcuların maçlarda asker selamı verilmesinin yanlış tarafa çekilmesinden endişe duyuyor. Mevcut siyasi gelişmeleri gölgede bırakan selamlama konusundaki tartışma, Alman toplumunda yanlış anlamalara ve şaşkınlıklara sebep oluyor. Bu da birlikte yaşamı olumsuz etkiliyor. Offenbach amatör liginin futbol takımı Türkspor Offenbachlı bazı futbolcularının asker selam vermesi nedeniyle halktan gelen sert tepkilere maruz kalmaları nedeniyle üzgünüz. Futbol kulübünün konuyla ilgili bir ceza verilmeyeceğini ümit ediyoruz. Alman ve Türk futbol kulüpleri ile Futbol Federasyonları arasında diyalog çağrısı yapıyoruz.”
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