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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN FOTOĞRAF: ING IMAGE
07.06.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Almanya’da türban yasağı yeniden gündemde

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Almanya’da türban yasağı yeniden gündemde

Almanya’da Federal hükümetin büyük ortağı Birlik Partileri (CDU/CSU) Avusturya’da yürürlüğe giren ilkokullarda türban yasağından esinlenerek benzer yasanın Almanya’da çıkarılmasını konuşmaya başladı. Birlik Partisi milletvekilleri bir toplantı düzenleyerek, 14 yaşından küçüklerin okullarda türban takmasının yasaklanıp yasaklanmayacağını tartıştı.

2017 yılında bilirkişi, Federal Meclis'e türban yasağının Alman Anayasa'sına aykırı olduğu ve ebeveynlerin çocuklarına dini eğitim verme hakkını elinden alacağı yönünde rapor sunmuş ve türban yasağı rafa kaldırılmıştı. Ancak Avusturya'da ilkokul öğrencilerinin türban takmasını yasaklayan yasanın mayıs ayında yürürlüğe girmesi, Almanya’da türban yasağını yeniden gündeme getirdi. CDU/CSU Federal Meclis Grup üyesi milletvekilleri önceki gün türban yasasının nasıl uygulanabileceğiyle ilgili bir toplantı düzenledi. Partinin Federal Meclis Grup Başkanvekillerinin de katıldığı toplantıda yasağın en azından 14 yaş altındaki kız çocukları için çıkarılması ele alındı. CDU/CSU milletvekilleri, türbanın inanç gereğinin yanı sıra kadın ve erkek arasında ayrımı ve kadınla erkek rollerini de belirlediğini iddia ederek yasağa inanç özgürlüğü gerekçesiyle karşı çıkılamayacağını savunuyor.

HÜKÜMETİN DİN GÖREVLİSİ YASAĞA KARŞI
Federal hükümetin Din Sorumlusu Markus Grübel ise yasağın ibadet özgürlüğüne aykırı olabileceğine işaret ederek, ciddi şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti. CDU'lu politikacı Markus Grübel, “Anayasa din özgürlüğünü koruma altına alıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına dini eğitimi ve inancını öğretme hakları var. Bu haklar yasağın getirilmesinin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Ayrıca yasak başka dinleri de etkileyebilir. Örneğin Yahudi kökenli gençlerin kipa takması gibi. Almanya'da uygulanacak bir türban yasağı, dünyanın diğer bölgelerinde Hırisityan dini mensuplarının inançlarının yasağına örnek teşkil etmesinden endişe duyuyorum” sözleriyle okullarda türban yasağının uygulanmasının zor ve sakıncılı olabileceğine işaret etti. Grübel, yasak yerine öğretmenlere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini de savundu.

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