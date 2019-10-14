Almanya’da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı Türk işçilere ziyaret
Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Almanya’nın Villingen-Schweningen kentinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının saldırdığı derneği ve Türk işçileri ziyaret etti.
TÜRKİYE’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı harekatını Almanya’da protesto için Villingen Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede izinsiz yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, lokalin önünde duran ve protestoculara tepki gösteren iki kişiye saldırarak yaralamıştı.TÜRKİYE HER ZAMAN YANINIZDA
Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Villingen Türk İşçileri Derneğini ziyaret ederek saldırıda yaralananların da aralarında bulunduğu Türkler işcilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saldırının provokasyon amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Turus, Türkiye’nin daima vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi. Başkonsolos Terzioğlu da saldırıyı kınayarak tekrarlanmaması için Alman makamlarıyla görüştüklerini ifade etti.
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