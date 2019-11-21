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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
21.11.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Almanya’da tabut taşıyıcı aranıyor!

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Almanya’da tabut taşıyıcı aranıyor!

Nüfusu giderek yaşlanan Almanya’da her alanda iş gücüne ihtiyaç var. Meslek odaları, kendi alanlarında yaşadıkları iş gücü açığını sıkıntısını açıklarken, yeni açıklama cenaze şirketlerinden geldi. Şirket sahipleri, tabut taşıyacak personel bulamamaktan yakındı.

TABUT taşıma işinde çalışanların genellikle ileri yaşlarda olduğunu belirten Dortmund’daki Weber adlı cenaze şirketinin yetkilisi Michael Wasch, “Günümüzde insanlar kilolu. Cenazeyle birlikte tabut ve üzerindeki çiçekleri de hesaplayınca ağırlık bazen 200 kiloyu buluyor. Tabutu taşıyan altı kişiden ikisi 80 yaşlarında olunca, taşımada zorluk çekiliyor” dedi.
Tabut taşımanın ciddi bir iş olduğunu ve güvenilir kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Wasch, kendisinin de iki yıl öncesine kadar tabut taşıdığını söyledi:

Almanya’da tabut taşıyıcı aranıyor

“Tabut taşımada nezaketli ve saygılı olmak gerekir. Her şeyden önce dakik olunmalı. Bir tabutu her zaman altı kişi taşımak zorunda. Tabutun ortasından tutanlar çok önemli. Onlar dengeyi sağlıyor. Tabut taşıyıcı bulmak çok kolay değil. Özellikle de gençler arasında personel bulmak çok zor. Tam gün işi değil. İnsanlar bunu ek iş olarak yapıyor ve ek kazanç sağlıyor. Tabut taşıyanlar arasında az da olsa kadınlar da var ve bazen bu alanda erkeklerden daha dikkatli, daha başarılılar. Tabut taşıyıcılarına her seferinde ortalama 25 Euro. Tabut taşıma süresi normalde kısa ancak bazen uzun sürebiliyor ve ücret az göründüğü için personel bulamıyoruz. Bu yüzden de genellikle emekliler geliyor.”

‘KİMSESİZ CENAZELERİ ÇOK FAZLA’
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Cenaze Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Christian Jaeger ise şöyle konuştu: “Bu işi yapmaya hazır çok az insan var. Daha önceleri cenaze sahipleri veya onların komşuları ile arkadaşları taşıyordu. Ancak şimdi durum farklı. Toplum değişti. İnsanlar Almanya’nın farklı yerlerinde yaşıyor ya da yurt dışındalar. Zamanında cenazeye yetişemiyorlar. Özellikle büyük şehirlerde kimsesiz cenaze sayısı da çok fazla. İnsanlar artık daha uzun yaşıyor. Bazen ölenin tüm arkadaşları ya ölmüş oluyor ya da onlar da çok hasta ve yaşlı olabiliyor. Dolayısıyla tabutu taşıyamıyorlar. Cenaze şirketlerinin de altı kişilik tabut taşıma ekibini her zaman hazır bulundurması ekonomik olarak imkânsız.”

Almanya’da tabut taşıyıcı aranıyor

TABUT TAŞIMA SERVİSİ KURDU
Andre Schilling isimli bir girişimci ise iş gücü açığının ortaya çıkmasını kendisi açısından kazanca dönüştürmüş. Bu iş kolunda çalışacak kişilerden havuz oluşturduklarını belirten Schmidt, “Kadrolu personel çalıştırıyoruz. Servis elemanı olarak tabut taşıyıcılarını görevlendiriyoruz. Talep çok fazla. Bazen kendim bile gitmek zorunda kalıyorum. Tabut taşıyıcıları güçlü olmalı. Dış görünümü de önemli” dedi. Schmidt, cenaze sırasında herhangi bir aksilik yaşanmaması için personelin eğitildiğini söyledi.

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