Almanya’da süper kahraman bir Türk dede: Süperopa
Almanya’da ‘Yeni Başlayanlar İçin Türkçe’ filmiyle ünlenen, ‘Acı Soslu Bir Hans’ da dahil bir çok filmde rol alan ödüllü sinema oyuncusu ve tiyatrocu Adnan Maral, her ayran içtiğinde süper güçlere sahip bir Türk dedenin aile, değerler, köken, birlikte yaşam gibi öğelerle harmanladığı fantastik komedi türündeki kitabı ‘Süperopa’yı tanıttı.
ALMANYA’nın Bavyera eyaletinin Landsberg kentinde yaşayan Adnan Maral, dizi ve filmlerinden sonra fantastik kitabı Süperopa ile Alman okuyucularının karşısına çıktı. Her ayran içtiğinde süper güçlere sahip bir Türk dedenin aile, değerler, köken, birlikte yaşam gibi öğelerle harmanladığı fantastik komedi türündeki kitabı ‘Süperopa’dan okumalar yapan Maral’ı çok sayıda sanatsever beğenerek takip etti. Maral, kitabında oğlu Tan, hiç Türkçe bilmeyen gelini ve torunu ile birlikte yaşayan emekli Türk Kenan’ın süper güçlere sahip olduğunu fark etmesini, Almanya’daki üç nesil arasındaki farklar ve hassasiyetlerle birlikte kimi zaman güldürerek kimi zaman düşündürürek anlatıyor.
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