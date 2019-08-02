Almanya’da ‘sınır kontrolü’ tartışması başladı
İsviçre’den gelen bir Eritreli, Almanya’daki bir tren istasyonunda 8 yaşındaki çocuğu trenin önüne iterek öldürünce, ‘sınır kontolü’ tartışması yeniden alevlendi.
ALMANYA İçişleri Bakanı Seehofer, İsviçre sınırında akıllı kontroller için gerekli düzenlemeleri yapacağını söyledi. Almanya’ya geçen yıl sınırlardan 43 bin kişinin kaçak giriş yaptığı kaydedildi. Seehofer, bu kaçak girişlerin de önlenmesi için sadece şüpheli durumlarla sınırlı olmayan genişletilmiş kontroller yapılmasını istedi. İçişleri Bakanı, taslağı eylül ayına kadar hazırlayacağını açıkladı.
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