Almanya’da sinagogun önünde silahlı saldırı: 2 ölü
Almanya’nın Saksonya Anhalt Eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog önünde 2 saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Polis, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Saldırganın yakalanması için demir yolu seferleri durduruldu. Polis saldırganın silahının yanında olduğunu bildirerek halkın evlerine dönmelerini, kalabalık ortamların boşaltılmasını istedi. Polis açıklamasında, 1 kişinin gözaltına alındığı, güvenlik kameraları incelemesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin 2 kişi olarak tespit edildiği ve arabayla kaçtıkları ifade edildi. Sinagogun yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.
Saldırı, dün akşam başlayan ve bu akşam sona erecek olan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur Bayramı’nda meydana geldi.
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