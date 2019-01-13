Almanya’da sığınmacı sayısı düştü
Almanya’ya sığınan mülteci sayısı her geçen yıl daha da azaldı. Mülteci krizinin yaşandığı 2015’te 890 bin mültecinin başvurduğu Almanya’ya, 2018’de 185 bin 853 kişi sığındı. Sığınmacı sayısı 2016’da 280 bin, 2017’de ise 222 bin olarak açıklanmıştı.
FEDERAL İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sayının azalmasının alınan önlemlerle sağlandığı belirtildi. Almanya iki yıl önce ‘Göç Master Planı’nı hayata geçirmişti. Bu planla göçü düzenlemek, yönetmek ve önlemek hedeflenmişti. Almanya’da mülteci politikaları Başbakan Angela Merkel ile Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sık sık tartışma konusu olmuştu. İki siyasetçiyi karşı karşıya getiren mülteci politikaları aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) tarafından da kullanılmıştı. AfD, bu sayede ülke genelinde büyük destek bulmuş ve 16 eyalet meclisine de milletvekili göndermeyi başarmıştı.
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