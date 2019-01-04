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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Getty Images, Arşiv
04.01.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Almanya’da siber saldırı! Herkesin özel bilgilerini ifşa ettiler

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Almanya’da siber saldırı! Herkesin özel bilgilerini ifşa ettiler

Almanya’da çok sayıda Federal Meclis ve eyalet milletvekillerinin özel bilgilerine ulaşan hackerlar, bunları internetten ifşa etti.

 FEDERAL Meclis’te grubu bulunan CDU, CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve FDP üyesi milletvekiyleriyle birlikte eyalet meclis ve AP milletvekillerinin özel yazışmaları dahil, aile fotoğrafları, kimlikleri, şifreleri, tatil fotoğrafları, doğum belgeleri, kredi kartlarının numaraları ve adres bilgileri ele geçirildi. Ele geçen bilgiler arasında parti merkezlerinin ve yerel politikacıların yazışmaları da bulunuyor. Hackerlar sadece aşırı sağcı ve İslam karşıtı AfD milletvekillerinin bilgilerini yayınlamadı. Yapılan siber saldırıyla ilgili partiler perşembe akşamı bilgilendirildi.
CDU ve CSU’dan 405, SPD’den 294, Yeşiller’den 105, Sol Parti’den 82 ve FDP üyesi 28 milletvekilinin özel bilgilerine ulaşıldığı sanılıyor. Hackerler özellikle Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck’in tüm özel yazışmalarını yayınladı. Yayınlanan bilgiler arasında Haberck’in ailesiyle yaptığı görüşmeler de var.

STEINMEIER İLE MERKEL DE VAR
Partiler, yaptıkları incelemede hackerlaran bilgilere mail adresleri üzerinde ulaştıklarını tespit etti. Milletvekilleri dışında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, FDP Genel Başkanı Christian Lindner ve Sol Parti liderleri, komedyen Jan Böhmermann, televizyon sunucusu Christian Ehring’in de özel bilgilerinin alındığı tespit edildi. Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda müzik grubu üyeleri, şarkıcı ve sanatçılar da var. Hacker ya da hacker grubunun kimler olduğu ise henüz belirlenemedi.

 

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