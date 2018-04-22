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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
22.04.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Almanya’da savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

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Almanya’da savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

Almanyanın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde savaş döneminde yapılan 69 sığınak satışa çıkartıldı. Satışa çıkarılan sığınaklar kültür merkezi, eğlence mekanları gibi yerlere dönüştürülüyor.

Almanya’daki tüm sığınaklar, Federal Bölge Temsilcilikleri Ajansı (BİMA) tarafından idare ediliyor. 2007’den bu yana sığınaklar satışa çıkarılmaya başlandı. Son on yılda 260’dan fazla sığınak Almanya genelinde satılırken, bunların 107’si Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alıyor. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ve Münih gibi şehirlerde bir sığınak için milyon eurolar ödenirken, küçük şehirlerdeki sığınakların daha az bir fiyata satıldığı belirtildi.

Almanya’da savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

YERLEŞİM MERKEZİ OLUYOR
BİMA Sözcüsü Anja Kremzow, şu anda ellerinde 120 sığınak olduğunu, bunların 69 tanesinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunduğunu söyledi. Kremzow, sığınakların kullanılmadığını, ıssız bir halde olan bu yapıların yenilenmesinin de çok ciddi bir maliyet gerektirdiğini vurgulayarak, bu yapıların satışının ekonomik anlamda da bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti.

Almanya’da savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

Savaş döneminde halk için yapılan sığınakların beton duvar kalınlığı 2 metre ve bombalara dayanıklı yapılar. Adolf Hitler’in ve eşi Eva Braun’un İkinci Dünya Savaşı’nın son aylarını geçirdiği ve 30 Nisan 1945’te birlikte intihar ettikleri Berlin’deki ‘Liderin Sığınağı’ (Führerbunker) bunlardan en ünlüsü. Şimdilerde ise Führerbunker dahil birçok sığınağın olduğu alanlar yerleşim merkezi olarak kullanılıyor.

Almanya’da savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

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