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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe - Fotoğraf: Twitter
04.02.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Almanya’da sarı yelekliler benzeri eylem endişesi

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Almanya’da sarı yelekliler benzeri eylem endişesi

Almanya Ulaştırma Bakanı Scheuer, başta dizel araçlara getirilen yasak olmak üzere birçok düzenlemenin insanları ‘sarı yelekliler’ benzeri kitlesel eylemlere itebileceği uyarısında bulundu.

FEDERAL Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Fransa’daki sarı yelekliler eylemlerinin benzerinin Almanya’da da yaşanmasından endişe ettiğini söyledi. Ülkede dizel motorlu araçlara getirilen yasakların buradaki öfkeli sürücülerin kitlesel protestolarına yol açabileceğini belirten bakan, Funke Medya Grubu’nun, “Sarı yelekliler eylemlerine benzer protestolar burada da yaşanır mı?” sorusuna, “Tam olarak endişem bu” yanıtını verdi.
“Berlin’de yürütülen kimi tartışmaların başkent dışında yaşayanların hayatlarında rol oynayan gerçekliklerden uzak olduğunu” ifade eden CSU’lu bakan, “Vatandaşlar bu yüzden oldukça öfkeliler ve ayağa kalkıyorlar” diye konuştu.

VATANDAŞ ÖZGÜRLÜK İSTİYOR
Scheuer, insanların siyasetin iklimi korumasına ve temiz havaya yönelik politikalar üretmesini desteklediklerini, ancak bunu hız sınırlamaları, araç yasakları ya da vergilerin yükseltilmesi yoluyla yapmalarından yana olmadıklarını söyledi. Bakan, “Vatandaşlar özgür bir ortamda yaşamak istiyor” diye konuştu. Ulaştırma Bakanı, dizel motorlu araç yasaklarından etkilenen yerel yönetimleri de yasaklara hukuki yollardan itiraz etmeye çağırdı.
Cumartesi günü Almanya’nın Stuttgart kentinde yaklaşık 800 kişi dizel motorlu araçlara getirilen yasağı protesto etmişti. Eylemcilerin yarısından fazlasının sarı yelekler giydikleri gözlemlenmişti. Fransa’da her cumartesi düzenlenen ve on ikinci haftasını geride bırakan sarı yelekliler eylemi akaryakıt vergisi zammını protesto amacıyla başlamış ve kısa sürede hükümet karşıtı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

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