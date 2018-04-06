Almanya’da sanayinin çarkları yavaşladı
Almanya’da sanayi üretimi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1.6 geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın şubat ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocak ayına kıyasla yüzde 1.6 azaldı. Sanayi üretimi, Şubat 2017’ye göre ise yüzde 2.6 arttı. Veriler, Almanya’da şubat ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2 gerilediğini ortaya koydu.
Uzmanlar, şubat ayındaki azalışın 2015 yılının ağustos ayından bu yana görülen en yüksek azalış olduğunu belirtti.
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