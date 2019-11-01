Almanya’da sahte doktor faciası! 4 kişi öldü 8 kişi sakat kaldı
Almanya’nın Fritzlar kentindeki Fritzlar Kliniği’nde sahte doktor faciası yaşandı. Diploması olmadığı halde hastanede narkoz uzmanı olarak çalışan kadının narkoz verdiği dört hasta yaşamını yitirdi, sekiz hasta sakat kaldı. Hastanede ölümlerin artması üzerine harekete geçen savcılık, anestezi uzmanı doktor olarak çalışan kadının gerekli eğitimi almadığını tespit etti.
SAVCILIKTAN edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki şüpheli kadın 2015-2018 yılları arasında anestezi uzmanı olarak Fritzlar Kliniği’nde görev yaptı. Kadının doktor diplomasının olmadığı ise bu yılın başında fark edildi. Kadın hakkında soruşturma açıldı ve hastaneden uzaklaştırıldı. Ancak soruşturmayı derinleştiren savcılık, hastanede kadının görev yaptığı dönemde sık ölümlerin meydana geldiğini tespit etti. İnceleme genişletildi ve ölümlerin dördünün sahte doktor yüzünden olduğu belirlendi. Ayrıca vücudunda narkoz nedeniyle hasar meydana gelen ve bu yüzden sakat kalan sekiz hasta daha tespit edildi. Bunun üzerine savcı, sahte doktor hakkında tutuklama kararı talep etti. Salı günü nöbetçi mahkemeye çıkan sahte doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Savcılık, yanlış narkoz uygulaması nedeniyle hastaların nefes alma zorluğu çektiğini, sahte doktorun ise hastalara ya müdahale etmediğini ya da yanlış ilaçla tedavi etmeye çalıştığından şüpheleniyor. Salı günü Hessen, Brandenburg ve Scheswig Holstein eyaletlerinde arama yapan polis, hastane yönetiminin kadını eksik evraklarına rağmen çalıştırıp çalıştırmadıklarına ve yönetici ihmalinin olup olmadığını tespit için delil topladı. Savcı ve polis, soruşturma çerçevesinde daha fazla kurbanın olup olmadığını da araştırıyor.
Federal Asayiş Dairesi (BKA) yetkilileri ise Almanya’da zaman zaman sahte evraklarla kendisini doktor olarak tanıtanların ortaya çıktığını, son beş yılda bu yöntemi deneyen 12 kişinin yakalandığı açıkladı.
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