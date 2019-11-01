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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
01.11.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Almanya’da sahte doktor faciası! 4 kişi öldü 8 kişi sakat kaldı

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Almanya’da sahte doktor faciası! 4 kişi öldü 8 kişi sakat kaldı

Almanya’nın Fritzlar kentindeki Fritzlar Kliniği’nde sahte doktor faciası yaşandı. Diploması olmadığı halde hastanede narkoz uzmanı olarak çalışan kadının narkoz verdiği dört hasta yaşamını yitirdi, sekiz hasta sakat kaldı. Hastanede ölümlerin artması üzerine harekete geçen savcılık, anestezi uzmanı doktor olarak çalışan kadının gerekli eğitimi almadığını tespit etti.

SAVCILIKTAN edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki şüpheli kadın 2015-2018 yılları arasında anestezi uzmanı olarak Fritzlar Kliniği’nde görev yaptı. Kadının doktor diplomasının olmadığı ise bu yılın başında fark edildi. Kadın hakkında soruşturma açıldı ve hastaneden uzaklaştırıldı. Ancak soruşturmayı derinleştiren savcılık, hastanede kadının görev yaptığı dönemde sık ölümlerin meydana geldiğini tespit etti. İnceleme genişletildi ve ölümlerin dördünün sahte doktor yüzünden olduğu belirlendi. Ayrıca vücudunda narkoz nedeniyle hasar meydana gelen ve bu yüzden sakat kalan sekiz hasta daha tespit edildi. Bunun üzerine savcı, sahte doktor hakkında tutuklama kararı talep etti. Salı günü nöbetçi mahkemeye çıkan sahte doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Savcılık, yanlış narkoz uygulaması nedeniyle hastaların nefes alma zorluğu çektiğini, sahte doktorun ise hastalara ya müdahale etmediğini ya da yanlış ilaçla tedavi etmeye çalıştığından şüpheleniyor. Salı günü Hessen, Brandenburg ve Scheswig Holstein eyaletlerinde arama yapan polis, hastane yönetiminin kadını eksik evraklarına rağmen çalıştırıp çalıştırmadıklarına ve yönetici ihmalinin olup olmadığını tespit için delil topladı. Savcı ve polis, soruşturma çerçevesinde daha fazla kurbanın olup olmadığını da araştırıyor.
Federal Asayiş Dairesi (BKA) yetkilileri ise Almanya’da zaman zaman sahte evraklarla kendisini doktor olarak tanıtanların ortaya çıktığını, son beş yılda bu yöntemi deneyen 12 kişinin yakalandığı açıkladı.

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