Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı
GeriAvrupa Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
01.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

Almanya’nın Dortmund kentinde ramazan ayı süresince gerçekleştirilecek ‘Festi Ramazan’ etkinliği için kurulan çadırlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

BU yıl 8’incisi düzenlenecek festivalin organizatörü Ergün Özkara, iki gece üst üste saldırıya uğradıklarını söyledi: “Festi Ramazan çadırlarımızı kurmaya başladıktan iki gün sonra gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından su tanklarımız patlatıldı. Stantların içine dışkı sürmüşler, temizledik. Ertesi gün alana geldiğimizde çadırlara nazi sembolleri çizdiklerini gördük. Ayrıca stantların içine girip çevreye çektiğimiz sac telleri yıkmışlar. 5-6 tane çadırın üzerine gamalı haç çizmişler.”

Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

‘AÇILIŞI BEKLİYORUZ’
Polisin olay yerinde inceleme yaptığını, daha sonra da Dortmund Belediyesiyle birlikte gerekli tedbirleri alarak konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirten Özkara, saldırının, festivallerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını söyledi: “Türk-Alman toplumunun birlik ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen aşırı zihniyetli insanların yaptığı bir olay diye tahmin ediyoruz. Şu an her şey kontrol altında bir sıkıntı yok. Yer müsaadelerini aldık, alanı kurduk ve açılış gününü bekliyoruz.”
Borussia Dortmund takımının maç yaptığı Signal Iduna Park Stadyumu’na 700 metre mesafedeki Remydamm’a kurulan festival alanı, ramazan boyunca her gün 18.00 - 24.00 saatlerinde açık olacak.

Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

Korsanlar 500 bin Euro ile 500 bin Bitcoin istedi

‘İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu’

Almanya’da emekli maaşlarına zam